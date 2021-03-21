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Караваев: Гармаш как Ванга. Сидел на лавочке и сказал: "Кара, ты выйдешь и забьешь"
Игрок киевлян поделился эмоциями после первых голов в футболке столичной команды
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев поделился мыслями после победы на львовским "Рухом" в матче 19-го тура УПЛ.
- Только положительные эмоции, поскольку очень давно не забивал. В основном из-за того, что играл на позиции защитника. Вообще Мистер ставит меня на всех позициях, и я каждый раз выхожу с полной отдачей, поскольку универсализм приветствуется. Сегодня вышел на этой позиции, понимал, что надо добавить креатива, движения. За "Динамо" раньше вообще не забивал – и сразу дубль. Эмоции переполняют.
- После первого мяча ты кричал: "Где кум?". Что это было?
- Понимаете, Кум (Гармаш – прим.) сегодня был как Ванга. Он сидел на лавочке и сказал: "Кара, ты выйдешь и забьешь". Я лишь усмехнулся, сказал, что посмотрим. А получилось два… Хотел бы эти мячи посвятить своей жене и родившемуся в феврале ребенку. Это большое счастье. Я очень хотел забить, и все получилось.
- После "Вильярреала" насколько психологически важно было победить в матче чемпионата?
- Как по мне, мы хорошо выступили в еврокубках – как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы. Но сейчас понимаем, что у нас остается чемпионат и Кубок Украины. Каждый матч для нас, как финал. Нужно в каждом матче играть только на победу – с максимальным настроем и с полной отдачей. Тем более мы знаем, как против нас играют, желая отобрать очки и добиться положительного результата. Я сам неоднократно играл против "Динамо", и всегда хотелось показать себя с наилучшей стороны. Поэтому понимаю, как настраиваются соперники на матчи с нами.
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