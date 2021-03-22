Тренер Львова - о победе над Шахтером: Будет ли премия от Динамо? Это дело руководства

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал победу своей команды над "Шахтером" (3:2) в 19-м туре УПЛ.

- Как вам удалось сбалансировать игру, что вы так достойно выглядели в матче с "Шахтером"?

- Футболисты хорошо и правильно отнеслись к тем десяти дням, которые у нас были на подготовку. Проделали очень хороший объем работы, в частности беговой. Посмотрели много видео с игрой "Шахтера", хорошо изучили. И воспользовались своими моментами. Здесь очень большая заслуга ребят.



- Когда Ныч не реализовал первый выход один на один, казалось, что больше таких моментов не будет. Но вы смогли столько создать в нападении…

- Нет, дело в том, что мы, наоборот, в этой ситуации попытались Ныча успокоить, чтоб он не корил себя за незабитый гол, а продолжал работать дальше. Он очень много работает на команду. Не остановился, включился в игру, и в общем-то Бог его вознаградил. Ныч забил прекрасный гол. Я считаю, что это было основным - успокоить ребят.



- Ехали за победой?

- Конечно, хотелось, были мысли зацепить ничейку. А здесь игра удачно для нас сложилась, и заработали три важных и нужных для команды очка.



- В последние минуты физически было очень трудно? Вы только в конце стали играть на отбой.

- Я думаю, что очень трудно было на протяжении всего матча. Но ребята справились с волнением, выдержали дисциплину, были хорошо сконцентрированы, что и дало результат.



- Будет ли какая-то премия от киевского "Динамо"?

- Я не знаю. Это дело руководства - я туда не лезу.