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Тренер Львова - о победе над Шахтером: Будет ли премия от Динамо? Это дело руководства
Анатолий Бессмертный подвел итоги 19-го тура УПЛ
Фото: ПФК Львов
Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал победу своей команды над "Шахтером" (3:2) в 19-м туре УПЛ.
- Как вам удалось сбалансировать игру, что вы так достойно выглядели в матче с "Шахтером"?
- Футболисты хорошо и правильно отнеслись к тем десяти дням, которые у нас были на подготовку. Проделали очень хороший объем работы, в частности беговой. Посмотрели много видео с игрой "Шахтера", хорошо изучили. И воспользовались своими моментами. Здесь очень большая заслуга ребят.
- Когда Ныч не реализовал первый выход один на один, казалось, что больше таких моментов не будет. Но вы смогли столько создать в нападении…
- Нет, дело в том, что мы, наоборот, в этой ситуации попытались Ныча успокоить, чтоб он не корил себя за незабитый гол, а продолжал работать дальше. Он очень много работает на команду. Не остановился, включился в игру, и в общем-то Бог его вознаградил. Ныч забил прекрасный гол. Я считаю, что это было основным - успокоить ребят.
- Ехали за победой?
- Конечно, хотелось, были мысли зацепить ничейку. А здесь игра удачно для нас сложилась, и заработали три важных и нужных для команды очка.
- В последние минуты физически было очень трудно? Вы только в конце стали играть на отбой.
- Я думаю, что очень трудно было на протяжении всего матча. Но ребята справились с волнением, выдержали дисциплину, были хорошо сконцентрированы, что и дало результат.
- Будет ли какая-то премия от киевского "Динамо"?
- Я не знаю. Это дело руководства - я туда не лезу.
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