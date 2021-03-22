  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Львова - о победе над Шахтером: Будет ли премия от Динамо? Это дело руководства
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Львова - о победе над Шахтером: Будет ли премия от Динамо? Это дело руководства

Премьер-лига
(1 голосов)

Анатолий Бессмертный подвел итоги 19-го тура УПЛ

Тренер Львова - о победе над Шахтером: Будет ли премия от Динамо? Это дело руководства

Фото: ПФК Львов

Новина українською

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал победу своей команды над "Шахтером" (3:2) в 19-м туре УПЛ.

- Как вам удалось сбалансировать игру, что вы так достойно выглядели в матче с "Шахтером"?
- Футболисты хорошо и правильно отнеслись к тем десяти дням, которые у нас были на подготовку. Проделали очень хороший объем работы, в частности беговой. Посмотрели много видео с игрой "Шахтера", хорошо изучили. И воспользовались своими моментами. Здесь очень большая заслуга ребят.

- Когда Ныч не реализовал первый выход один на один, казалось, что больше таких моментов не будет. Но вы смогли столько создать в нападении…
- Нет, дело в том, что мы, наоборот, в этой ситуации попытались Ныча успокоить, чтоб он не корил себя за незабитый гол, а продолжал работать дальше. Он очень много работает на команду. Не остановился, включился в игру, и в общем-то Бог его вознаградил. Ныч забил прекрасный гол. Я считаю, что это было основным - успокоить ребят.

- Ехали за победой?
- Конечно, хотелось, были мысли зацепить ничейку. А здесь игра удачно для нас сложилась, и заработали три важных и нужных для команды очка.

- В последние минуты физически было очень трудно? Вы только в конце стали играть на отбой.
- Я думаю, что очень трудно было на протяжении всего матча. Но ребята справились с волнением, выдержали дисциплину, были хорошо сконцентрированы, что и дало результат.

- Будет ли какая-то премия от киевского "Динамо"?
- Я не знаю. Это дело руководства - я туда не лезу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...