Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Выберите лучший гол 19-го тура УПЛ - опрос + ВИДЕО
Не так эффектно, как неделю назад, но тоже есть на что посмотреть
фото - СК Дніпро-1
19-й тур чемпионата Украины, кажется, убил интригу в борьбе за золото, но максимально ее закрутил в бронзовых гонках. Всего в семи матчах было забито 15 голов, мы акцентируем ваше внимание на нескольких наиболее, по нашему мнению, интересных, чтобы вы выбрали лучший!
Игра "Десна" - "Днепр-1" в определенной степени тоже завершилась сенсацией, решающим стал первый гол хорвата Марио Чуже - классный пас из глубины поля, индивидуальная техника и хладнокровие перед воротами
"Ворскла" нанесла "Олимпику" шестое поражение подряд, забив три сухих мяча. Героем встречи стал Руслан Степанюк, который оформил дубль. Мы отмечаем первый гол - классный выход всей команды в контратаку и бильярдный удар из-за пределов штрафной
"Львов" стал автором главной сенсации в туре, победив "Шахтер". Для горняков слабым утешением стала эффектная игра Манора Соломона. Первый гол в его исполнении - это максимальная точность
Но и победителей этого матча стоит отметить. Среди трех голов "Львова" выделим второй в исполнении Назария Ныча. Парень запорол выход один на один в первом тайме, но после перерыва исправился, при этом забил даже в более сложной ситуации, ведь его сопровождали двое оппонентов
На первый взгляд, гол "Колоса" в ворота "Зари" - абсолютно "рабочий". Впрочем, обращаем ваше внимание на движение Золотова, который позволил принять мяч Владимиру Лысенко, да и игра самого ветерана УПЛ в решающий момент заслуживает аплодисментов
Напомним, что UA-Футбол с начала марта начал определять голы тура в чемпионате Украины посредством голосования читателей. В 16-м туре победил Николай Кухаревич из "Руха", в 17-м туре лучшим был признан результативный удар Сергея Сидорчука в ворота "Миная". На прошлой неделе (18-й тур) Сидорчук второй раз подряд стал лучшим за невероятный удар в матче с "Зарей". Кто же победит на этот раз? Выбор за вами:
Популярное сейчас
- Ювентус отпускает Милан, Аталанта сражается за серебро. Таблица Серии А - 2020/21
- Провал Шахтера, отрыв Динамо, страшная Барселона. Главные новости за 21 марта
- Шевченко: Буяльский - ведущий в Динамо, но сборная играет по другой схеме
- Тайсон об инциденте с дублем: Я поспорил с Каштру
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО