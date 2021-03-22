Выберите лучший гол 19-го тура УПЛ - опрос + ВИДЕО

19-й тур чемпионата Украины, кажется, убил интригу в борьбе за золото, но максимально ее закрутил в бронзовых гонках. Всего в семи матчах было забито 15 голов, мы акцентируем ваше внимание на нескольких наиболее, по нашему мнению, интересных, чтобы вы выбрали лучший!

Игра "Десна" - "Днепр-1" в определенной степени тоже завершилась сенсацией, решающим стал первый гол хорвата Марио Чуже - классный пас из глубины поля, индивидуальная техника и хладнокровие перед воротами

"Ворскла" нанесла "Олимпику" шестое поражение подряд, забив три сухих мяча. Героем встречи стал Руслан Степанюк, который оформил дубль. Мы отмечаем первый гол - классный выход всей команды в контратаку и бильярдный удар из-за пределов штрафной

"Львов" стал автором главной сенсации в туре, победив "Шахтер". Для горняков слабым утешением стала эффектная игра Манора Соломона. Первый гол в его исполнении - это максимальная точность

Но и победителей этого матча стоит отметить. Среди трех голов "Львова" выделим второй в исполнении Назария Ныча. Парень запорол выход один на один в первом тайме, но после перерыва исправился, при этом забил даже в более сложной ситуации, ведь его сопровождали двое оппонентов

На первый взгляд, гол "Колоса" в ворота "Зари" - абсолютно "рабочий". Впрочем, обращаем ваше внимание на движение Золотова, который позволил принять мяч Владимиру Лысенко, да и игра самого ветерана УПЛ в решающий момент заслуживает аплодисментов

Напомним, что UA-Футбол с начала марта начал определять голы тура в чемпионате Украины посредством голосования читателей. В 16-м туре победил Николай Кухаревич из "Руха", в 17-м туре лучшим был признан результативный удар Сергея Сидорчука в ворота "Миная". На прошлой неделе (18-й тур) Сидорчук второй раз подряд стал лучшим за невероятный удар в матче с "Зарей". Кто же победит на этот раз? Выбор за вами: