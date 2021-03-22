"Просто поставьте точку в этом вопросе". Суркис – о высказываниях Лучи

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал скандальные комментарии главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

- Сейчас против Лучано Лучи выступают много клубов, вы также опубликовали заявление. Какие ваши дальнейшие шаги?

- Если они разбираются с моими высказываниями по поводу судейства, то я точно так же хочу, чтобы справедливо наказали тех виновников, которые оскорбляют людей, работающих на украинский футбол. Конечно, если то, что публикуется, правдиво. Я ничего больше не хочу – мне не надо, чтобы кому-то отрезали голову, чтобы кого-то штрафовали. Просто поставьте точку в этом вопросе.

Я не могу терпеть, когда в мой адрес звучат оскорбительные выражения. Думаю, мои коллеги – президент "Руха" Козловский или президент "Олимпика" Гельзин – или футболисты сборной также не хотят, чтобы их оскорбляли. В какой бы форме они не переписывались – то ли у себя в Фейсбуке, то ли еще где-то. Как по мне, это не красит весь наш футбол. Да и люди, работающие здесь, должны любить и уважать нашу страну", - сказал Суркис.