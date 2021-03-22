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В Киеве +7. ФОТО репортаж с матча Динамо - Рух
Лучшие кадры с матча киевских динамовцев против львовян
Вряд ли футболисты "Динамо" знали, что происходит в Харькове. Пока "Шахтер" проигрывал "Львову", команда Луческу должна была брать очередные три очка. Без Цыганкова это сделать было непросто, но аргумент нашелся - выход Александра Караваева во втором тайме склонил чашу весов в пользу бело-синих. В результате "Динамо" оторвалось от "Шахтера" уже на семь очков. Вашему вниманию, самые яркие кадры с матча "Динамо" - "Рух" в фото репортаже от корреспондента UA-Футбол Александра Приходько.
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