Лавриненко - об игре с Александрией: Соперник хорошо играет на стандартах, а нам даже удалось забить так

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал победу своей команды над "Александрией" (1:0) в матче 19-го тура УПЛ.

"Эмоции самые положительные. Мы очень довольны победе над принципиальным соперником. "Александрия" славится единоборствами, хорошо играет на стандартах, то сегодня в этих компонентах явно не уступали сопернику и смогли даже сами забить мяч со стандарта. Поэтому победа всегда приятна.

Понимали, что "Александрия" сделает все, чтобы сравнять счет или выйти вперед и у нас появились свободные зоны. Мы фактически все замены сделали на усиление атаки, поэтому рассчитывали на то, что у нас появится пространство, и мы будем качественно его использовать", сказал Лавриненко.