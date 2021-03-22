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Лавриненко - об игре с Александрией: Соперник хорошо играет на стандартах, а нам даже удалось забить так

Премьер-лига
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Наставник "Ингульца" подвел итоги 19-го тура УПЛ

Лавриненко - об игре с Александрией: Соперник хорошо играет на стандартах, а нам даже удалось забить так

Фото: ФК Ингулец

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Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал победу своей команды над "Александрией" (1:0) в матче 19-го тура УПЛ.

"Эмоции самые положительные. Мы очень довольны победе над принципиальным соперником. "Александрия" славится единоборствами, хорошо играет на стандартах, то сегодня в этих компонентах явно не уступали сопернику и смогли даже сами забить мяч со стандарта. Поэтому победа всегда приятна.

Понимали, что "Александрия" сделает все, чтобы сравнять счет или выйти вперед и у нас появились свободные зоны. Мы фактически все замены сделали на усиление атаки, поэтому рассчитывали на то, что у нас появится пространство, и мы будем качественно его использовать", сказал Лавриненко.

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В статье: ФК Александрия Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
ТК Футбол

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