Назвали лучшего тренера 19-го тура Премьер-лиги

Всеукраинское объединение тренеров проанализировало итоги 19-го тура чемпионата Украины и определило лучшего тренера.

Им стал наставник "Львова" Анатолий Бессмертный.

Подопечные украинского тренера нанесли поражение "Шахтеру" (3: 2 в номинально домашнем матче в Харькове), впервые за всю историю противостояний обыграв дончан. Благодаря выигрышу подопечные Бессмертного покинули последнее место и поднялись на две ступеньки в турнирной таблице.

Антолий Бессмертный получил 4,6 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, что в турнирной таблице Премьер-лиги "Львов" находится на 12-м месте, набрав 15 очков. Следующий матч "львовяне" сыграют 4 апреля на выезде с СК "Днепр-1".