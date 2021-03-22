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Назвали лучшего тренера 19-го тура Премьер-лиги

Премьер-лига
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Им стал наставник львовского клуба

Назвали лучшего тренера 19-го тура Премьер-лиги

Фото: ФК Львов

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров проанализировало итоги 19-го тура чемпионата Украины и определило лучшего тренера.

Им стал наставник "Львова" Анатолий Бессмертный.

Подопечные украинского тренера нанесли поражение "Шахтеру" (3: 2 в номинально домашнем матче в Харькове), впервые за всю историю противостояний обыграв дончан. Благодаря выигрышу подопечные Бессмертного покинули последнее место и поднялись на две ступеньки в турнирной таблице.

Антолий Бессмертный получил 4,6 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, что в турнирной таблице Премьер-лиги "Львов" находится на 12-м месте, набрав 15 очков. Следующий матч "львовяне" сыграют 4 апреля на выезде с СК "Днепр-1".

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный
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Источник:
UAFC

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