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Селезнев: Просто обвинить человека без оснований и убрать его из футбола - это неправильно

Премьер-лига
(4 голосов)

У форварда все еще есть действующий контракт

Селезнев: Просто обвинить человека без оснований и убрать его из футбола - это неправильно

Фото: UA-Футбол /Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев рассказал новые подробности об отчислении из команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным.

"Ситуация следующая. Если брать изначально, она и простая и непростая. Костышин поставил ультиматум президенту: или он, или я. Естественно, тут выбор очевиден, и он пал на тренерский штаб. Это, в принципе, правильно. У меня был разговор на первом этапе с президентом. Вопрос о нарушении режима отпал, у него нет ко мне претензий. Мы договорились встретиться втроем. Но Руслан Владимирович всячески избегал этой встречи, мы так и не встретились. Прошло определенное время, но мы так и не смогли втроем поговорить. Видимо, ему нечего мне сказать, потому что, чтобы убрать человека из футбола, должны быть какие-то основания.

Исходя из этих событий, никакой другой причины, кроме каких-то личных обстоятельств, нет. Изначально были претензии за нарушение режима, которые сразу отпали. И если главный тренер говорит, что меня действительно не будет в команде, я просто не понимаю, почему это нельзя было сказать при личной встрече. Если ты убираешь человека, у которого есть неплохая карьера, без доказательств, то надо что-то говорить.

Насколько я знаю, версии того, что произошло между мной и Костышиным, меняются. Нарушение режима отпало сразу, уже было три другие версии. И что у меня плохие отношения в команде с ребятами, и что тренер меня просто не хочет видеть, но это можно было решить в личном разговоре. Была бытовая ситуация, которая могла бы элементарно решиться в простом человеческом разговоре. Но тут вопрос в следующем: кто будет платить мне зарплату? У президента нет ко мне претензий. С президентом у нас была договоренность, мы пожали руки и договорились. Платить будет или президент, или Руслан Костышин из-за своих амбиций? Просто обвинить человека без оснований и убрать его из футбола, это неправильно.

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Я не тот человек, который будет выносить сор из избы. Это просто была бытовая ситуация. Я пытался полтора месяца встретиться с человеком, но он всячески этой встречи избегал. Я скажу даже больше: президент был за, чтобы мы встретились. Но меня даже в дубль не отправили. Забирают футбол у футболиста безосновательно. Это совсем неправильно. Тайсону предоставляют шанс тренироваться и играть в футбол. Ты тренируешься, поддерживаешь форму. У меня отдельная тренировка своя, но это же не совсем правильно. Я этого просто так не оставлю, это же не по-человечески.

Финансовые условия клуб не выполняет в этот период. Мы встретимся и разберемся. Я хочу, чтобы состоялась встреча. Тут вопрос стоит так: или Костышин со своего кармана должен платить за свои амбиции, либо президент. Но президента тоже можно понять, его подставил Костышин, получается. Он должен мне платить зарплату за то, что я не играю.

Я надеюсь на порядочность президента. Мы должны разобраться, в чем меня обвиняют и почему меня убрали из футбола", - рассказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев Руслан Костышин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (10)
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Arthas (Севастополь)
22.03.2021 в 10:47
дивно, що не згадав про голодну сім'ю
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+5
0
alex.belogubko (одесса)
22.03.2021 в 10:47
если даже вернут будешь сидеть на скамейке а потом сплавят или сам свалишь
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.03.2021 в 10:47
В любому випадку підтримую Костишина. Голодуючий бреше як дихає.
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+6
0
viajador (с. Печихвости)
22.03.2021 в 10:44
Женику мусово створити аматорську команду з Алієвим, Мілею, Леоном, Саленком.
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+5
0
Dortmund 09 (Киев)
22.03.2021 в 10:40
Ну если допустить, что Селезнев оскорбил его при команде, да и при сыне...то конечно Костышина можно понять. Он главный тренер и знает, что делает.
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+3
0
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DynamoKiyv (Київ)
22.03.2021 в 10:38
"президента тоже можно понять, его подставил Костышин" - тупая конченная мразь.
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+6
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
22.03.2021 в 10:37
"без доказательств" - гусь, ты же сам уже признался, в том что бухал.
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+8
0
Сеш (Дніпро)
22.03.2021 в 10:35
То ничего небыло, то уже бытовая ситуация. А зная какой селя баклан и по человечески быдло, мог наверно в состоянии "не алкогольном" Костышина и плечем пнуть. Но это ж бытовая ситуация. И Костышин должен утерется, потому что кормильцу ж в футбол играть нужно, и можно было просто поговорить. Но не всегда можно в итоге поговорить, а надо отвечать.
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+3
0
Vantala (Kharkiv)
22.03.2021 в 10:34
Осталось только узнать как оформят развод.Надеюсь юридически грамотно, чтобы этому алкашу не должны были еще денег потом.
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+6
0
avatar
Stuntriding (Киев)
22.03.2021 в 10:30
Снова это недоразумение всплыло.Всё не угомонится кормилец.Тренер это Мама,Папа,хозяин,царь и Бог для игроков команды!!!Великий Валерий Васильевич, даже не разговаривал бы с этим чудом, а выкинул бы навсегда из футбола.Хотя он бы и близко не подпустил это чудо к своей команде)Пора забыть, что существует этот клоун!!!Думаю выбор президента очевиден, Тренер важнее, чем этот клоун!
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+7
0


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