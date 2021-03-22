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СМИ: Переговоры Тайсона с Интернасьоналем продвинулись вперед

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист согласен зарабатывать меньше, чем сейчас в "Шахтере"

СМИ: Переговоры Тайсона с Интернасьоналем продвинулись вперед

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

33-летний полузащитник "Шахтера" Тайсон может вернуться в бразильский "Интернасьональ". Об этом пишет Revistacolorada.

"Мы продвинулись вперед. Он очень хочет вернуться и согласен зарабатывать меньше, чем сейчас в "Шахтере". Наши двери открыты. Все идет очень хорошо и в подходящее время эти переговоры завершатся. Я действительно верю, что мы сможем на него рассчитывать", - прокомментировал вице-президент "Интернасьонала".

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Отметим, что контракт бразильского футболиста с донецким клубом истекает этим летом. Портал Transfermarket оценивает игрока в 7 миллионов евро.

На счету Тайсона в текущем сезоне два гола и один ассист в 24 матчах за донецкую команду.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Источник:
Revista Colorada

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Комментарии (3)
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can (Торонто, Львов)
22.03.2021 в 11:12
Ни в коем случае не поддевая болел Шахтера, не нужен он вам. Скажите спасибо за прошлое ,и отпустите к родне.
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vadooo (Слатино)
22.03.2021 в 11:00
Надо с ним прощаться.
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football_soccer (Украина)
22.03.2021 в 10:59
до чего дошел прогресс - уже переговоры с клубами ведут, сидя на унитазе
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