СМИ: Переговоры Тайсона с Интернасьоналем продвинулись вперед

33-летний полузащитник "Шахтера" Тайсон может вернуться в бразильский "Интернасьональ". Об этом пишет Revistacolorada.

"Мы продвинулись вперед. Он очень хочет вернуться и согласен зарабатывать меньше, чем сейчас в "Шахтере". Наши двери открыты. Все идет очень хорошо и в подходящее время эти переговоры завершатся. Я действительно верю, что мы сможем на него рассчитывать", - прокомментировал вице-президент "Интернасьонала".

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Отметим, что контракт бразильского футболиста с донецким клубом истекает этим летом. Портал Transfermarket оценивает игрока в 7 миллионов евро.

На счету Тайсона в текущем сезоне два гола и один ассист в 24 матчах за донецкую команду.