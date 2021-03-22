Луческу: Я не сторонник VAR, длительные паузы не делают футбол зрелищнее

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над львовским "Рухом" (3:0) в 19-м туре Премьер-лиги.

- Мистер, команде было тяжело восстановиться к этому матчу после матча с "Вильярреалом"?

- Да, нам было сложно, потому что игры с "Вильярреалом" отобрали много сил, эмоций. Психологически также было тяжело. Мы противостояли очень сильному сопернику, в составе которого есть такой топ-игрок как Жерар Морено, который поучаствовал во всех четырех голах в ворота нашей команды.

Было непросто, но ребята поняли мою установку и очень хорошо подготовились к сегодняшней игре. У нас было всего лишь два дня на восстановление и подготовку, но ребята поняли задачу и выполнили ее на поле.

В первом тайме наш соперник очень хорошо, компактно оборонялся, не давая нам зоны для развития атак кроме флангов. Однако мы не очень хорошо использовали фланги. Во втором тайме мы сделали кое-какие коррективы и стали играть более вертикально. Появились моменты, мы забили гол, после чего соперник был вынужден выходить в атаки, стали появляться свободные зоны, которые мы использовали.

- Вы справедливо сделали замечание арбитру, который компенсировал всего минуту к первому тайму, хотя потратил на просмотр повторов минимум три…

- Я не сторонник VAR, но раз уж эта система используется, и игра была остановлена, нужно считать, сколько длилась эта пауза. Как мне кажется, там явно была не одна минута.

В такой ситуации я понимаю "Рух". Команда играла как, могла. Ей был на руку рваный ритм, паузы в игре. Я же наоборот просил арбитра ускорить возобновление игры, чтобы мы играли в футбол и было меньше пауз. В чемпионатах Испании, Италии, Англии я не вижу подобных пауз в игре, которые просто прерывают футбол и не делают его зрелищным.