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Бартулович: Ингулец здорово сыграл в матче с Александрией
Капитан "красно-желтых" подвел итоги встречи 19-го тура
Фото: ФК Ингулец
Капитан "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал победу своей команды в поединке с "Александрией" (1:0).
"Может матч получился не такой яркий, как в первом круге. Поединок был интересен для болельщиков, напряжение на поле было весь матч. Считаю, что мы заслуженно выиграли встречу, использовав свой момент.
Мы серьезно готовились к матчу, хорошо разобрали "Александрию", знали их сильные стороны, знали, что они опасны на стандартах. Мы знали, что будет очень сложный матч, смотрели предыдущие их игры. Команда в этих поединках очень хорошо смотрелась, она хорошо сыграла с "Олимпиком".
Считаю, что "Ингулец" здорово сыграл во всех компонентах. Думаю, мы заслуженно заработали важные для нас три очка. Спасибо болельщикам за поддержку! Очень приятно было сыграть в присутствии болельщиков.
Победе порадовались в раздевалке. Теперь будет пауза, так как играют сборные, потому мы получим несколько дней выходных. А потом будем готовиться к следующим матчам. Нас ожидают очень важные игры. Мы хотим и дальше также удачно выступать", – сказал Бартулович.
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