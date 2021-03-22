Бартулович: Ингулец здорово сыграл в матче с Александрией

Капитан "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал победу своей команды в поединке с "Александрией" (1:0).

"Может матч получился не такой яркий, как в первом круге. Поединок был интересен для болельщиков, напряжение на поле было весь матч. Считаю, что мы заслуженно выиграли встречу, использовав свой момент.

Мы серьезно готовились к матчу, хорошо разобрали "Александрию", знали их сильные стороны, знали, что они опасны на стандартах. Мы знали, что будет очень сложный матч, смотрели предыдущие их игры. Команда в этих поединках очень хорошо смотрелась, она хорошо сыграла с "Олимпиком".

Считаю, что "Ингулец" здорово сыграл во всех компонентах. Думаю, мы заслуженно заработали важные для нас три очка. Спасибо болельщикам за поддержку! Очень приятно было сыграть в присутствии болельщиков.

Победе порадовались в раздевалке. Теперь будет пауза, так как играют сборные, потому мы получим несколько дней выходных. А потом будем готовиться к следующим матчам. Нас ожидают очень важные игры. Мы хотим и дальше также удачно выступать", – сказал Бартулович.