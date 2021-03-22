Символическая сборная 19-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Главную сенсацию тура в УПЛ совершил "Львов", неожиданно львовяне забили три мяча "Шахтеру", пропустив всего два. "Динамо" разобралось с "Рухом" и увеличило отрыв от "горняков" на комфортные семь очков. "Заря" уступила "Колосу", хотя остается на третьем месте в турнирной таблице. Великолепный прогресс продолжает показывать "Днепр-1", команда Йовичевича подбирается к верхней части табеля о рангах.

ВРАТАРЬ

Валерий Юрчук (СК "Днепр-1").

Все более уверенно играет Юрчук в воротах, в третьем подряд матче не пропускает и, без всяких сомнений, становится главным героем днепрян в гостевой победе над "Десной". Калитвинцев, Тотовицкий, Гитченко наносили опаснейшие удары, голкипер на кураже тянул все, что летело в сторону его ворот. Отдельно хотелось бы похвалить Юрчука за игру на выходах, когда множество навесов и острых комбинаций прервал Валерий.

ЗАЩИТА

Лукас Тейлор (СК "Днепр-1").

Бразилец запомнился в 19-м туре своими передачами, выверенными и своевременными, удобными для партнеров. За счет быстрых переходов из обороны в атаку днепряне создавали огромные проблемы "Десне". Хотя и на своей половине поля работы Тейлору хватало, иногда ему приходилось срывать выпады соперника за счет мелкого фола – три нарушения у Лукаса, при этом арбитр и не думал показывать ему желтую. Своевременно и умело сфолить без нанесения травмы оппоненту тоже надо уметь.

Максим Ковалев ("Ингулец" Петрово).

Историческую победу в областном дерби добыл "Ингулец", тем не менее, приходилось много обороняться хозяевам. Тут и пригодился опыт Ковалева, его умения оказаться там, где будет мяч, разрядить ситуацию. Ни одной ошибки центрбек не допустил, еще и выиграл почти всю силовую борьбу. Голевой пас на Ситчинаву в решающем моменте на счету Максима.

Виталий Миколенко ("Динамо" Киев).

После заслуженной критики в свой адрес, игрок сделал правильные выводы и напомнил про свой потенциал. Две голевые передачи отдал Миколенко в поединке с "Рухом", всего у него с десяток отменных передач после сольных фланговых рывков, показательная игра в отборах, полный контроль над зоной своей ответственности.

ПОЛУЗАЩИТА

Александр Караваев ("Динамо" Киев).

Впервые Караваев забил за "Динамо" и с разу двойной залп. Для этого успеха Александру хватило одного тайма, собственно выход на замену Караваева и добавил агрессивности киевлянам, скорее всего, стал ключевым. 0:0 было до появления на поле героя встречи; он открыл счет, поучаствовал в большинстве острых комбинаций, а затем оформил разгром "Руха". Что еще надо для удачного выступления?

Андрей Богданов ("Колос" Ковалевка).

Характер Богданова, его бескомпромиссность и желание в каждом эпизоде сыграть максимально полезно для команды, снова помогли "Колосу". Значительную часть игрового времени матча с "Зарей" на поле шла равная борьба с множеством силовых столкновений, лучше в этой борьбе выглядели коваливцы и на первых ролях тут находился Богданов. Конечно, не обошлось без фирменных дальних ударов Андрея, которые держали соперника в постоянном напряжении.

Иван Брикнер (ФК "Львов").

Минидуэли Брикнера с Антонио, Марлосом и Майконом стали показательными в центральном матче тура. Во многом решили его судьбу. Существенное превосходство было у опорника "Львова", в первую очередь за счет самоотверженности, самоотдачи, настроя. "Шахтер" так и не смог подготовить для своих атак центральный плацдарм, поэтому и общее преимущество в игре у команды Каштру оказалось не очевидным.

Марио Чуже (СК "Днепр-1").

Для молодого 21-летнего хорватского легионера два забитых мяча серьезное достижение, которое должно помочь ему быстро освоиться в УПЛ. Чуже уже помогал днепрянам одержать победы над "Ингульцом", "Олимпиком" и "Ворсклой", но отличился точными ударами впервые. В этот раз Марио в своих моментах показал отличное голевое чутье, жажду бомбардира и исключительную нацеленность на ворота соперника.

НАПАДЕНИЕ

Манор Соломон ("Шахтер" Донецк).

Единственный светлый проблеск на темном фоне, ведь в провальном матче "горняков" можно отметить только одного игрока, который до последнего не сдавался, вопреки всему стремился спасти игру. Двух голов Соломона не хватило, а третий не позволили забить львовяне. Тем не менее, Манор заслужил комплименты, тем более, что это его второй дубль подряд в матчах УПЛ.

Шина (ФК "Львов").

Заработал и реализовал пенальти, отдал голевую передачу на партнера, Таварешу оставалось только переправить мяч в пустые ворота, нанес еще два опасных удара. Шина очевидно один из главных творцов сенсационной победы тура, лидер атак "сине-золотых", а также полезный игрок в подыгрыше. Приходилось Шине опускаться низко к своим воротам, много времени проводить в обороне, при этом получалось вовремя разогнать атаку и организовать контрвыпад "Львова".

Руслан Степанюк ("Ворскла" Полтава).

Первый гол невероятной красоты забил Степанюк, а второй – невероятного труда. Мгновенная реакция у Руслана, он чувствует партнеров и умеет быстро подстроиться даже под неудобный пас – все, что необходимо от классного форварда. Ни одной атаки "Ворсклы" на ворота "Олимпика" не обходилось без участия Степанюка, защитники часто упускали его, понимая, что удержать Руслана почти невозможно.

ТРЕНЕР

Анатолий Бессмертный (ФК "Львов").

Наставник львовян показал, что и в УПЛ возможно такое чудо, как победа явного аутсайдера над одним из лидеров. Эта победа бесценна для "сине-золотых", психологическую уверенность она должна подарить команде Бессмертного, уверенность в собственных силах. И действительно "Львов" выглядел классно, не отсиживался в обороне, дерзко и нагло (в хорошем смысле) шел вперед, хотел добиться успеха и создавал моменты. Нет такого чувства, что победа подопечных Бессмертного случайна.