Герой футбольного дня. Александр Караваев

Свою минуту славы он заслужил еще после матча с "Минаем". Тогда Караваев провел отличный второй тайм, помог "Динамо" повысить обороты до того уровня, за которым не мог угнаться новичок турнира. И вот матч против "Руха": два гола, первый из которых стал переломным в не слишком однозначной борьбе с аутсайдером.

То есть, уже второй раз Караваев как джокер срабатывает там, где "Динамо" просто не имеет права терять очки. Ведь чемпионат выигрывают в поединках именно против таких команд – "Руха", "Миная", "Ингульца", "Львова". "Шахтеру" вчера не хватило стараний одного лишь Манора Соломона, поэтому отставание выросло до семи баллов. И на фоне этого совершенно незначительной деталью выглядит результат очного поединка между "Динамо" и "Шахтером" в первом круге (3:0 в пользу "горняков"). И даже если "Шахтер" победит киевлян во второй раз, разница всего-навсего сократится до четырех баллов. Ведь чемпионат выигрывается в матчах против серой массы.

Можно говорить, что Караваев – это просто игрок для ротации, для борьбы против условных "Рухов", "Минана" или "Ингульцов". Но кто из нынешнего "Динамо" стоит большего? Цыганков, Миколенко, Родригес, Сидорчук? Всех их общественность видела в противостоянии с "Вильярреалом". Обреченность "Динамо" в борьбе с середняком топ-чемпионата еще раз подчеркнула, что эта банда больше для "внутреннего пользования", поэтому Караваев не хуже и не лучше. Он как все.

Куда больше может сказать о Караваеве его личная, а не командная, динамика. В "Шахтере" при Мирче Луческу он даже не получал шансов проявить себя, потому что был значительно слабее конкурентов по позиции. В "Динамо" Александра Хацкевича он больше всего запомнился "привезенным" в Брюгге пенальти, во время каденции Алексея Михайличенко был, как и остальные игроки "Динамо", безликим, а в "Динамо" Мирчи Луческу он наконец начал решать судьбы матчей. Пусть это матчи против "Миная" и "Руха", но, в третий раз за сегодня – именно благодаря таким победам выигрывается чемпионат.

Для нынешнего "Динамо" Александр Караваев ценен еще и своим универсализмом: может сыграть на любом из флангов обороны, может сыграть в полузащите. В течение карьеры он выигрывал Кубок и Суперкубок Украины, Первую лигу, но никогда не был чемпионом страны. Вчера же Караваев приблизился к почетному званию на расстояние вытянутой руки.