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Ребров - о Яремчуке в Динамо: Непросто было попасть в первую команду киевлян, Роман это понимал
Конфликтов у него с футболистом не было
ФК Динамо
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Ребров, рассказал почему Роман Яремчук не сумел заиграть под его руководством.
"Я рад за Романа. Если вы вспомните мой первый-второй год в киевском "Динамо", то я могу назвать, сколько у нас было нападающих. Мы играли по модели 4-1-4-1. У нас не было практически ни одного конфликта. У нас были Мбокани, Мораес, Теодорчик, Беседин и Кравец. Плюс был молодой Яремчук из дубля. Конечно, непросто было попасть в первую команду, Роман это понимал.
Мы давали ему шансы, он этим пользовался. Но всегда игрок сам выбирает свою судьбу: или он готов бороться здесь, или хочет играть каждую игру в основном составе. Я никогда не осуждаю игроков за это и всегда им говорю честно, что никто им не гарантирует место в основном составе. У меня не было вообще никаких конфликтов с Романом и сейчас я рад его успехам", – сказал Ребров.
Напомним, что Сергей Ребров возглавлял киевский клуб с 2014 по 2017 год. В составе первой команды "бело-синих" Яремчук сыграл в 11 матчах, результативными действиями не отличился. Летом 2017 года 25-летний футболист перешел в бельгийский "Гент".
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