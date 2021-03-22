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Ребров - о Яремчуке в Динамо: Непросто было попасть в первую команду киевлян, Роман это понимал

Премьер-лига
(1 голосов)

Конфликтов у него с футболистом не было

Ребров - о Яремчуке в Динамо: Непросто было попасть в первую команду киевлян, Роман это понимал

ФК Динамо

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Ребров, рассказал почему Роман Яремчук не сумел заиграть под его руководством.

"Я рад за Романа. Если вы вспомните мой первый-второй год в киевском "Динамо", то я могу назвать, сколько у нас было нападающих. Мы играли по модели 4-1-4-1. У нас не было практически ни одного конфликта. У нас были Мбокани, Мораес, Теодорчик, Беседин и Кравец. Плюс был молодой Яремчук из дубля. Конечно, непросто было попасть в первую команду, Роман это понимал.

Мы давали ему шансы, он этим пользовался. Но всегда игрок сам выбирает свою судьбу: или он готов бороться здесь, или хочет играть каждую игру в основном составе. Я никогда не осуждаю игроков за это и всегда им говорю честно, что никто им не гарантирует место в основном составе. У меня не было вообще никаких конфликтов с Романом и сейчас я рад его успехам", – сказал Ребров.

Напомним, что Сергей Ребров возглавлял киевский клуб с 2014 по 2017 год. В составе первой команды "бело-синих" Яремчук сыграл в 11 матчах, результативными действиями не отличился. Летом 2017 года 25-летний футболист перешел в бельгийский "Гент".

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В статье: Сергей Ребров Роман Яремчук Динамо (Киев)
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Источник:
Бомбардир

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