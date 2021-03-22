Ребров - о Яремчуке в Динамо: Непросто было попасть в первую команду киевлян, Роман это понимал

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Ребров, рассказал почему Роман Яремчук не сумел заиграть под его руководством.

"Я рад за Романа. Если вы вспомните мой первый-второй год в киевском "Динамо", то я могу назвать, сколько у нас было нападающих. Мы играли по модели 4-1-4-1. У нас не было практически ни одного конфликта. У нас были Мбокани, Мораес, Теодорчик, Беседин и Кравец. Плюс был молодой Яремчук из дубля. Конечно, непросто было попасть в первую команду, Роман это понимал.

Мы давали ему шансы, он этим пользовался. Но всегда игрок сам выбирает свою судьбу: или он готов бороться здесь, или хочет играть каждую игру в основном составе. Я никогда не осуждаю игроков за это и всегда им говорю честно, что никто им не гарантирует место в основном составе. У меня не было вообще никаких конфликтов с Романом и сейчас я рад его успехам", – сказал Ребров.