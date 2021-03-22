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Олимпик опубликовал свидетельства арбитров о поведении Лучано Лучи
Донецкий клуб продолжает борьбу против главы Комитета арбитров УАФ
Фото: dynamomania.com
По просьбе арбитров УАФ руководство "Олимпика" опубликовала их свидетельские показания предоставленные в Комитет этики и честной игры.
"Дорогие друзья!
Мы получили новые доказательства грубейших нарушений Лучи Лучано Кодекса этики и честной игры.
На этот раз это свидетельские показания арбитров УАФ Ивана Бондаря и Игоря Маковея, которые они предоставили для Франческо Баранки.
Вчера Иван Бондарь и Игорь Маковей подали свои заявления с ходатайствами о готовности лично явиться в УАФ и дать подробные пояснения о том, как Лучи Лучано в течение 5 лет поносил Украину не только в рабочем телеграм-чате, но и на регулярных семинарах арбитров УАФ.
Заявления об этом, которое Иван Бондарь подал в Комитет этики и честно игры еще в июле 2020 года Франческо Баранка просто проигнорировал.
В связи с этим Иван Бондарь и Игорь Маковей обратились к нам с просьбой опубликовать их подробные показания чтобы не дать Франческо Баранке в очередной раз спустить на тормозах "деяния" своего соотечественника.
По просьбе арбитров снова информируем футбольную общественность о нравах Лучи Лучано, который зарабатывая деньги в Украине, считает нас с Вами гражданами "банановой республики".
Закон один для всех", - сказано в пресс-службе клуба.
Заявление арбитра УАФ Ивана Бондаря:
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