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Олимпик опубликовал свидетельства арбитров о поведении Лучано Лучи

Премьер-лига
(4 голосов)

Донецкий клуб продолжает борьбу против главы Комитета арбитров УАФ

Олимпик опубликовал свидетельства арбитров о поведении Лучано Лучи

Фото: dynamomania.com

Новина українською

По просьбе арбитров УАФ руководство "Олимпика" опубликовала их свидетельские показания предоставленные в Комитет этики и честной игры.

"Дорогие друзья!

Мы получили новые доказательства грубейших нарушений Лучи Лучано Кодекса этики и честной игры.

На этот раз это свидетельские показания арбитров УАФ Ивана Бондаря и Игоря Маковея, которые они предоставили для Франческо Баранки.

Вчера Иван Бондарь и Игорь Маковей подали свои заявления с ходатайствами о готовности лично явиться в УАФ и дать подробные пояснения о том, как Лучи Лучано в течение 5 лет поносил Украину не только в рабочем телеграм-чате, но и на регулярных семинарах арбитров УАФ.

Заявления об этом, которое Иван Бондарь подал в Комитет этики и честно игры еще в июле 2020 года Франческо Баранка просто проигнорировал.

В связи с этим Иван Бондарь и Игорь Маковей обратились к нам с просьбой опубликовать их подробные показания чтобы не дать Франческо Баранке в очередной раз спустить на тормозах "деяния" своего соотечественника.

По просьбе арбитров снова информируем футбольную общественность о нравах Лучи Лучано, который зарабатывая деньги в Украине, считает нас с Вами гражданами "банановой республики".

Закон один для всех", - сказано в пресс-службе клуба.

Заявление арбитра УАФ Ивана Бондаря:

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Заявление арбитра УАФ Игоря Маковея:

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В статье: Олимпик (Донецк) Лучано Лучи
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (13)
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Запорізьке Торпедо (zp)
22.03.2021 в 17:09
а это уже посерьезнее чем гельзинские матюки. макаронина охреневшая блт) такой тип поведения свойственен некомпетентным чудакам с раздутым самомнением. Ну, типа нынешнего презедента. Так что гнать их в шею, однако кто ж их погонит, не павелка же
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0
0
aleks68
22.03.2021 в 17:03
это всё хорошо.борьба с судейским произволом нужна.а когда олимпик начнёт играть и перестанет проигрывать всем подряд.
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0
0
granatgranat (Полтава)
22.03.2021 в 16:54
Свои должны рулить и за меньшие деньги.Привыкли откаты на иностранцах зарабатывать.Позорище!!!
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+1
0
prockop4uck (Киев)
22.03.2021 в 16:34
Прочитал. Самое ужасное, что ни капли не удивляет. И такой цирк во всех сферах. Рука руку моет.
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+3
0
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
22.03.2021 в 16:17
Замалюйте хоч телефони
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+1
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
22.03.2021 в 16:16
Вчера в передаче "Великий шахтьор" попугаеобразный карлик Пенисов глумился над "Олимпиком" , смеялся и язвил на поражение олимпийцев... Очень противно было наблюдать за этим ублюдком, даже приглашенные эксперты охренели...
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+8
-5
avatar
donkrot (Донецк)
22.03.2021 в 16:26
Олимпик - КГ
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0
-1
aleks68
22.03.2021 в 17:00
полегчало недоношенная жертва аборта?ты сам ублюдок не меньше.прикрой е....о
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
22.03.2021 в 15:59
А, так це той Боднар, що судив Інгулець-Прикарпаття? Так йому за той матч яєчка треба було відрізати, а не тільки позбавляти суддівства. Отут, вперше хочу підтримати Лучі. А щодо "бананової країни", то за такі слова італієць має відповісти.
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+3
-2
трамвай за трамваєм (найкращий)
22.03.2021 в 15:55
розірвати контракт ,хай італійцізаробляють бабло на своїх оливкових планатаціях і там банани жують
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+3
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
22.03.2021 в 15:45
Гнать їх в три шиї. Вони бабки зароблять на відкатах і звалять в Італію. Їм пофіг що тут після них буде.
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+6
-1
трамвай за трамваєм (найкращий)
22.03.2021 в 15:41
розірвати контракт ,хай італійці виховують своїх жінок на
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+4
-1
Alex.696 (Немирів)
22.03.2021 в 15:37
Якщо павелка терміново не спихне цих макаронників, які вже по вуха в лайні, то він безмозкий ідіот.
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+5
-1


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