Авария на шахте, или Вечер становится томным. Акценты зрителя на 19-м туре УПЛ

Сразу извинюсь перед теми, кого, возможно, покоробил заголовок. Никаких параллелей и ассоциаций с реальной жизнью настоящих шахтеров. Другими словами, какие шахтеры – такая и авария. Но, на мой взгляд, именно эта аллегория метко отразит случившееся. Причем, авария произошла не на ровном месте – к этому шло весь последний месяц.

Главными событиями тура стали поражения "Шахтера" и "Зари", а также я добавил бы к ним победу "Днепра". В целом тур получился довольно пестрым и неоднозначным. Но, пожалуй, главная его особенность – синхронные неудачи трех борцов за условную зону Лиги чемпионов. И, как считают многие, фактическое сворачивание чемпионской интриги.

Да, и на секундочку – в туре не было ни одного удаления! Мелочь, а приятно. Не знаю кому как, а лично я предпочитаю наблюдать за игрой в равных составах. Так оно как-то полноценнее что ли.

Динамо – Рух 3:0

Львов – Шахтер 3:2

Колос – Заря 1:0

Ворскла – Олимпик 3:0

Десна – Днепр 0:2

Ингулец – Александрия 1:0

Мариуполь – Минай 0:0

Зрелищность. Лучше всех смотрелся матч в Чернигове – дюжина опасных моментов на двоих, три четверти из которых лично я счел бы голевыми. Следующей назову самую результативнуя игру тура в Харькове – между "Львовом" и "Шахтером".

Крупный счет в Полтаве и Киеве несколько обманчив – эти поединки заслуживают скорее средней оценки по шкале зрелищности.

В Ковалевке второй тайм несколько подсластил пилюлю – ведь до перерыва, кроме гола Лысенко, и вспомнить нечего. В Мариуполе (да-да, вы не ослышались: наконец-то они вернулись домой) было лишь два-три момента, достойных упоминания, а в Кропивницком, где все еще хозяйничает "Ингулец", и того меньше – два-полтора.

На выходе имеем три балла за зрелищность из пяти возможных. И почти к половине матчей тура подошло бы определение: Унылая Посредственная Лига.

Интрига. Первый же мяч, забитый Степанюком на 13-й минуте, покончил с "олимпийскими" надеждами, а второй гол "Ворсклы" вслед за ним развеял их прах по ветру в середине первого тайма. Все остальные держались не менее часа игрового времени.

"Рух" практически убил гол Караваева, открывшего счет на 59-й минуте. А пять минут спустя Бондаренко имел последний шанс принести победу над "Минаем" "Мариуполю".

Единственным реальным шансом "Зари" отыграться была сумасшедшая бисиклета Шахаба на 72-й минуте. Хотя, понимаю, не все и ее зачтут за шанс. Следующая минута стала победной для "Львова": возникавшие после этого моменты "Шахтера" были голевыми скорее потенциально – уж слишком очевидно мяч шел мимо ворот.

Единственной возможностью избежать поражения для "Александрии" стал тычок в касание Новикова, который накрыл своим телом Малыш на 76-й минуте. А вот "Десна" последнюю возможность сравнять счет имела аж в компенсированное время – после удара Тотовицкого с рикошетом мяч разминулся с воротами. Второй мяч "Днепра" был забит уже после этого.

Логика. Самый закономерный счет был зафиксирован в Ковалевке: "Колос" с "Зарей", как по мне, "наиграл" ровнехонько на 1:0. Победы "Динамо" и "Ворсклы" сомнению не подлежат, однако никак не крупные.

"Ингулец" с "Александрией" - по игре, типичнейшая "нулевка". Тогда как "Мариуполь", в отличие от команды из Петрово, мог рассчитывать на минимальную победу в своем матче с "Минаем".

"Десна" и "Днепр", по большому счету, могли бы разделить очки. Но черниговцы свои два гола так и не забили. И, наконец, во Львове ближе к победе по игре был "Шахтер", но, я бы сказал, совсем немного. Наверное, и здесь справедливее смотрелась бы ничейка.

Судейство. Наиболее спорный момент, в котором решение арбитра могло повлиять на исход встречи, случился на 90-й минуте в Мариуполе. Был ли там пенальти за игру рукой "минайца" Маембе? Мнения штатных экспертов сайта разошлись. Звонок другу…

Поддержу Шебека – он все четко объяснил. Основной критерий, на мой взгляд, расстояние и возможность убрать руку. "Мяч прилетел не с близкого расстояния, игрок имел достаточно времени для того, чтобы среагировать и убрать руку, рикошета от своего или чужого не было. Поэтому это (по мнению Шебека и Юстаса) скорее пенальти, чем нет".

Таким образом, "Мариуполь" мог получить законное право на пенальти и вырвать заслуженную победу. Но "Минай" "отскочил"…

Заслуживает упоминания и нереализованный пенальти Де Пены на 10-й минуте в Киеве. Ситуация в чем-то схожа, но не полностью. Удар с метра в прижатую к корпусу руку. Как по мне, 50 на 50. Хотя площадь тела рука увеличивала, но совсем чуть-чуть. В общем, на усмотрение арбитра, хотя подчеркну, что расстояние минимальное.

Второй эксперт – Ступар акцентировал на том, что в правилах четко написано: пенальти назначается только за сознательную игру рукой, а не за попадание мяча в руку. Лично я подписался бы под этим десять раз. Но тогда возникает естественный вопрос, как бы он объяснил этот пенальти в ворота "Руха"? Ведь, если мы будем последовательны, тогда и его не было?

К счастью, в данном случае, на результате матча судейское решение не сказалось.

Везение. Наверное, больше всех повезло "Днепру". Уже в самом дебюте поединка с "Десной" он мог оказаться в роли догоняющего, но Гуцуляк пробил в стойку ворот гостей. А ведь это была бы совсем другая история…

Вскрыть оборону "Руха" киевлянам помогла нелепая ошибка Мысыка, после которой подхвативший мяч Караваев радостно вогнал его в сетку с близкого расстояния. Напомню: до этого львовяне держались около часу, и, кроме пенальти, у "Динамо был лишь относительный шанс Шапаренко. А остальные голы были забиты уже в эндшпиле. И других моментов не было.

Повезло со вторым мячом "Ворскле": Снурницын отправил его в свои ворота. Но это мелочи для игры, в которой у "Олимпика" не было ни единого шанса.

Личности. Мой однозначный фаворит – Чуже, забивший оба гола "Днепра" и нагнетавший атмосферу у ворот соперника весь первый тайм, пока сам же и не открыл счет.

Вторым назову Соломона, который, как по мне, большую часть матча смотрелся в "Шахтере" чуть ли не одним в поле воином.

Тройку замкнет Шина из "Львова", ассистировавший автору первого забитого мяча, а затем заработавший и реализовавший пенальти.

Среди вратарей на высоте оказался Юрчук из "Днепра" с тремя важными сэйвами (два – при 1:0), сохранивший свои ворота в неприкосновенности.

Симпатии. И вновь больше всех понравился "Днепр", пусть и сбавивший обороты после перерыва. Убедительно и смертоносно смотрелась "Ворскла". И, несмотря ни на что, вызвала симпатии игра "Десны", наравне с соперником подарившей нам лучший матч тура.

И вновь откровенную импотенцию продемонстрировал "Олимпик". Пусть с учетом более сильного соперника, но компанию команде Гельзина составил "Рух". "Минай" же продолжает смотреться лишним на этом празднике жизни уже систематически.

Таблица. "Динамо" оторвалось от "Шахтера", а "Заря" к нему не приблизилась, и эти семиочковые провалы бросаются в глаза – как писали классики, вечер становится томным.

"Ворскла" и "Колос" добавили огня в "бронзовую" гонку за Лигу Европы. Неудачи "Зари" и "Десны" сплотили всю эту "красиво плывущую группу в полосатых купальниках", каждого из участников которой теперь отделяет от соседа дистанция в одно очко.

Медленно, но уверенно подтягивается кверху "Днепр" - на сегодня уже крепкий середняк, радующий зрителя своей игрой. И его перспективы в оставшихся семи турах постепенно приобретают все более заманчивые очертания.

Если команда Йовичевича летит вверх на всех парах, то "Ингулец" скорее карабкается. Но и его 9-е нынче место – безусловное достижение работящей и упорной команды "сельчан". Чему в немалой степени способствовали забуксовавший на ухабах бездорожья "Мариуполь" и катящийся по наклонной "Олимпик".

Подвиг "Львова" вознес его на вершину тройки аутсайдеров. Ну ладно, на пригорочек. "Минай" с "Рухом" сегодня вполне могли бы и поменяться местами: команда Кобина имеет более бледный вид. Кого забыл? "Александрия"? Та то таке: не шалю, никого не трогаю, починяю примус…

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 19 14 4 1 41-13 +28 46 2 Шахтер 19 11 6 2 42-15 +27 39 3 Заря 18 9 5 4 31-14 +17 32 4 Ворскла 19 8 7 4 27-15 +12 31 5 Десна 19 8 6 5 27-20 +7 30 6 Колос 19 7 8 4 26-19 +7 29 7 ФК Александрия 19 7 5 7 26-22 +4 26 8 СК Днепр-1 19 6 4 9 25-30 -5 22 9 Ингулец 19 3 10 6 17-27 -10 19 10 ФК Мариуполь 19 4 6 9 17-28 -11 18 11 Олимпик 18 5 2 11 22-33 -11 17 12 ФК Львов 17 4 3 10 14-39 -25 15 13 ФК Минай 18 3 5 10 12-33 -21 14 14 Рух 18 2 7 9 15-34 -19 13

Анонсы. Вывеска тура – "Шахтер" - "Ворскла". Проверка амбиций команды Максимова на фоне грусти и бардака, я бы сказал, команды Палкина.

Лобовой игру "Мариуполя" с "Ингульцом" - соседей по таблице – мешает назвать их локация. Впрочем, бороться есть за что: подальше от прелого подвального запашка лестницы ведущей вниз – в закрома первой лиги. При нынешней плотности результатов, от нее еще не застрахован никто из нижней шестерки. Зрелища не жду: "селяне" постараются, а весенний огород им в помощь.

Ну и, разве что методом исключения, "Днепр" - "Львов". На первых нынче просто посмотреть приятно, а вторые, мабуть, покажут нам: что это было с "Шахтером" - стечение обстоятельств, или начало тенденции.

В остальных парах прослеживаются явные фавориты.

А теперь все смолкает и трепещет в ожидании Франции. Осеннее недоразумение в Париже все помнят. Предлагаю не мечтать о кренделях небесных, а просто сравнить, как против чемпионов мира будет выглядеть теперь уже наш основной состав в дежурном режиме. Если Бог даст, и он таки-будет похож на основной…