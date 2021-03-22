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Авария на шахте, или Вечер становится томным. Акценты зрителя на 19-м туре УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
фото - ФК Шахтар
Сразу извинюсь перед теми, кого, возможно, покоробил заголовок. Никаких параллелей и ассоциаций с реальной жизнью настоящих шахтеров. Другими словами, какие шахтеры – такая и авария. Но, на мой взгляд, именно эта аллегория метко отразит случившееся. Причем, авария произошла не на ровном месте – к этому шло весь последний месяц.
Главными событиями тура стали поражения "Шахтера" и "Зари", а также я добавил бы к ним победу "Днепра". В целом тур получился довольно пестрым и неоднозначным. Но, пожалуй, главная его особенность – синхронные неудачи трех борцов за условную зону Лиги чемпионов. И, как считают многие, фактическое сворачивание чемпионской интриги.
Да, и на секундочку – в туре не было ни одного удаления! Мелочь, а приятно. Не знаю кому как, а лично я предпочитаю наблюдать за игрой в равных составах. Так оно как-то полноценнее что ли.
- Динамо – Рух 3:0
- Львов – Шахтер 3:2
- Колос – Заря 1:0
- Ворскла – Олимпик 3:0
- Десна – Днепр 0:2
- Ингулец – Александрия 1:0
- Мариуполь – Минай 0:0
Зрелищность. Лучше всех смотрелся матч в Чернигове – дюжина опасных моментов на двоих, три четверти из которых лично я счел бы голевыми. Следующей назову самую результативнуя игру тура в Харькове – между "Львовом" и "Шахтером".
Крупный счет в Полтаве и Киеве несколько обманчив – эти поединки заслуживают скорее средней оценки по шкале зрелищности.
В Ковалевке второй тайм несколько подсластил пилюлю – ведь до перерыва, кроме гола Лысенко, и вспомнить нечего. В Мариуполе (да-да, вы не ослышались: наконец-то они вернулись домой) было лишь два-три момента, достойных упоминания, а в Кропивницком, где все еще хозяйничает "Ингулец", и того меньше – два-полтора.
На выходе имеем три балла за зрелищность из пяти возможных. И почти к половине матчей тура подошло бы определение: Унылая Посредственная Лига.
Интрига. Первый же мяч, забитый Степанюком на 13-й минуте, покончил с "олимпийскими" надеждами, а второй гол "Ворсклы" вслед за ним развеял их прах по ветру в середине первого тайма. Все остальные держались не менее часа игрового времени.
"Рух" практически убил гол Караваева, открывшего счет на 59-й минуте. А пять минут спустя Бондаренко имел последний шанс принести победу над "Минаем" "Мариуполю".
Единственным реальным шансом "Зари" отыграться была сумасшедшая бисиклета Шахаба на 72-й минуте. Хотя, понимаю, не все и ее зачтут за шанс. Следующая минута стала победной для "Львова": возникавшие после этого моменты "Шахтера" были голевыми скорее потенциально – уж слишком очевидно мяч шел мимо ворот.
Единственной возможностью избежать поражения для "Александрии" стал тычок в касание Новикова, который накрыл своим телом Малыш на 76-й минуте. А вот "Десна" последнюю возможность сравнять счет имела аж в компенсированное время – после удара Тотовицкого с рикошетом мяч разминулся с воротами. Второй мяч "Днепра" был забит уже после этого.
Логика. Самый закономерный счет был зафиксирован в Ковалевке: "Колос" с "Зарей", как по мне, "наиграл" ровнехонько на 1:0. Победы "Динамо" и "Ворсклы" сомнению не подлежат, однако никак не крупные.
"Ингулец" с "Александрией" - по игре, типичнейшая "нулевка". Тогда как "Мариуполь", в отличие от команды из Петрово, мог рассчитывать на минимальную победу в своем матче с "Минаем".
"Десна" и "Днепр", по большому счету, могли бы разделить очки. Но черниговцы свои два гола так и не забили. И, наконец, во Львове ближе к победе по игре был "Шахтер", но, я бы сказал, совсем немного. Наверное, и здесь справедливее смотрелась бы ничейка.
Судейство. Наиболее спорный момент, в котором решение арбитра могло повлиять на исход встречи, случился на 90-й минуте в Мариуполе. Был ли там пенальти за игру рукой "минайца" Маембе? Мнения штатных экспертов сайта разошлись. Звонок другу…
Поддержу Шебека – он все четко объяснил. Основной критерий, на мой взгляд, расстояние и возможность убрать руку. "Мяч прилетел не с близкого расстояния, игрок имел достаточно времени для того, чтобы среагировать и убрать руку, рикошета от своего или чужого не было. Поэтому это (по мнению Шебека и Юстаса) скорее пенальти, чем нет".
Таким образом, "Мариуполь" мог получить законное право на пенальти и вырвать заслуженную победу. Но "Минай" "отскочил"…
Заслуживает упоминания и нереализованный пенальти Де Пены на 10-й минуте в Киеве. Ситуация в чем-то схожа, но не полностью. Удар с метра в прижатую к корпусу руку. Как по мне, 50 на 50. Хотя площадь тела рука увеличивала, но совсем чуть-чуть. В общем, на усмотрение арбитра, хотя подчеркну, что расстояние минимальное.
Второй эксперт – Ступар акцентировал на том, что в правилах четко написано: пенальти назначается только за сознательную игру рукой, а не за попадание мяча в руку. Лично я подписался бы под этим десять раз. Но тогда возникает естественный вопрос, как бы он объяснил этот пенальти в ворота "Руха"? Ведь, если мы будем последовательны, тогда и его не было?
К счастью, в данном случае, на результате матча судейское решение не сказалось.
Везение. Наверное, больше всех повезло "Днепру". Уже в самом дебюте поединка с "Десной" он мог оказаться в роли догоняющего, но Гуцуляк пробил в стойку ворот гостей. А ведь это была бы совсем другая история…
Вскрыть оборону "Руха" киевлянам помогла нелепая ошибка Мысыка, после которой подхвативший мяч Караваев радостно вогнал его в сетку с близкого расстояния. Напомню: до этого львовяне держались около часу, и, кроме пенальти, у "Динамо был лишь относительный шанс Шапаренко. А остальные голы были забиты уже в эндшпиле. И других моментов не было.
Повезло со вторым мячом "Ворскле": Снурницын отправил его в свои ворота. Но это мелочи для игры, в которой у "Олимпика" не было ни единого шанса.
Личности. Мой однозначный фаворит – Чуже, забивший оба гола "Днепра" и нагнетавший атмосферу у ворот соперника весь первый тайм, пока сам же и не открыл счет.
Вторым назову Соломона, который, как по мне, большую часть матча смотрелся в "Шахтере" чуть ли не одним в поле воином.
Тройку замкнет Шина из "Львова", ассистировавший автору первого забитого мяча, а затем заработавший и реализовавший пенальти.
Среди вратарей на высоте оказался Юрчук из "Днепра" с тремя важными сэйвами (два – при 1:0), сохранивший свои ворота в неприкосновенности.
Симпатии. И вновь больше всех понравился "Днепр", пусть и сбавивший обороты после перерыва. Убедительно и смертоносно смотрелась "Ворскла". И, несмотря ни на что, вызвала симпатии игра "Десны", наравне с соперником подарившей нам лучший матч тура.
И вновь откровенную импотенцию продемонстрировал "Олимпик". Пусть с учетом более сильного соперника, но компанию команде Гельзина составил "Рух". "Минай" же продолжает смотреться лишним на этом празднике жизни уже систематически.
Таблица. "Динамо" оторвалось от "Шахтера", а "Заря" к нему не приблизилась, и эти семиочковые провалы бросаются в глаза – как писали классики, вечер становится томным.
"Ворскла" и "Колос" добавили огня в "бронзовую" гонку за Лигу Европы. Неудачи "Зари" и "Десны" сплотили всю эту "красиво плывущую группу в полосатых купальниках", каждого из участников которой теперь отделяет от соседа дистанция в одно очко.
Медленно, но уверенно подтягивается кверху "Днепр" - на сегодня уже крепкий середняк, радующий зрителя своей игрой. И его перспективы в оставшихся семи турах постепенно приобретают все более заманчивые очертания.
Если команда Йовичевича летит вверх на всех парах, то "Ингулец" скорее карабкается. Но и его 9-е нынче место – безусловное достижение работящей и упорной команды "сельчан". Чему в немалой степени способствовали забуксовавший на ухабах бездорожья "Мариуполь" и катящийся по наклонной "Олимпик".
Подвиг "Львова" вознес его на вершину тройки аутсайдеров. Ну ладно, на пригорочек. "Минай" с "Рухом" сегодня вполне могли бы и поменяться местами: команда Кобина имеет более бледный вид. Кого забыл? "Александрия"? Та то таке: не шалю, никого не трогаю, починяю примус…
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|19
|14
|4
|1
|41-13
|+28
|46
|2
|Шахтер
|19
|11
|6
|2
|42-15
|+27
|39
|3
|Заря
|18
|9
|5
|4
|31-14
|+17
|32
|4
|Ворскла
|19
|8
|7
|4
|27-15
|+12
|31
|5
|Десна
|19
|8
|6
|5
|27-20
|+7
|30
|6
|Колос
|19
|7
|8
|4
|26-19
|+7
|29
|7
|ФК Александрия
|19
|7
|5
|7
|26-22
|+4
|26
|8
|СК Днепр-1
|19
|6
|4
|9
|25-30
|-5
|22
|9
|Ингулец
|19
|3
|10
|6
|17-27
|-10
|19
|10
|ФК Мариуполь
|19
|4
|6
|9
|17-28
|-11
|18
|11
|Олимпик
|18
|5
|2
|11
|22-33
|-11
|17
|12
|ФК Львов
|17
|4
|3
|10
|14-39
|-25
|15
|13
|ФК Минай
|18
|3
|5
|10
|12-33
|-21
|14
|14
|Рух
|18
|2
|7
|9
|15-34
|-19
|13
Анонсы. Вывеска тура – "Шахтер" - "Ворскла". Проверка амбиций команды Максимова на фоне грусти и бардака, я бы сказал, команды Палкина.
Лобовой игру "Мариуполя" с "Ингульцом" - соседей по таблице – мешает назвать их локация. Впрочем, бороться есть за что: подальше от прелого подвального запашка лестницы ведущей вниз – в закрома первой лиги. При нынешней плотности результатов, от нее еще не застрахован никто из нижней шестерки. Зрелища не жду: "селяне" постараются, а весенний огород им в помощь.
Ну и, разве что методом исключения, "Днепр" - "Львов". На первых нынче просто посмотреть приятно, а вторые, мабуть, покажут нам: что это было с "Шахтером" - стечение обстоятельств, или начало тенденции.
В остальных парах прослеживаются явные фавориты.
А теперь все смолкает и трепещет в ожидании Франции. Осеннее недоразумение в Париже все помнят. Предлагаю не мечтать о кренделях небесных, а просто сравнить, как против чемпионов мира будет выглядеть теперь уже наш основной состав в дежурном режиме. Если Бог даст, и он таки-будет похож на основной…
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