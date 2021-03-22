  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Селезнев: Кто должен платить мне зарплату? Костышин или президент Колоса?
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Селезнев: Кто должен платить мне зарплату? Костышин или президент Колоса?

Премьер-лига
(2 голосов)

Клуб не выполняет своих финансовых обязательств, а игроку нужно кормить семью

Селезнев: Кто должен платить мне зарплату? Костышин или президент Колоса?

Новина українською

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев в интервью ТК "Футбол" рассказал новые подробности об отчислении из команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным.

"Ситуация следующая. Если брать изначально, она и простая и непростая. Костышин поставил ультиматум президенту: или он, или я. Естественно, тут выбор очевиден, и он пал на тренерский штаб. Это, в принципе, правильно. У меня был разговор на первом этапе с президентом. Вопрос о нарушении режима отпал, у него нет ко мне претензий. Мы договорились встретиться втроем. Но Руслан Владимирович всячески избегал этой встречи, мы так и не встретились. Прошло определенное время, но мы так и не смогли втроем поговорить. Видимо, ему нечего мне сказать, потому что, чтобы убрать человека из футбола, должны быть какие-то основания.

Исходя из этих событий, никакой другой причины, кроме каких-то личных обстоятельств, нет. Изначально были претензии за нарушение режима, которые сразу отпали. И если главный тренер говорит, что меня действительно не будет в команде, я просто не понимаю, почему это нельзя было сказать при личной встрече. Если ты убираешь человека, у которого есть неплохая карьера, без доказательств, то надо что-то говорить.

Насколько я знаю, версии того, что произошло между мной и Костышиным, меняются. Нарушение режима отпало сразу, уже было три другие версии. И что у меня плохие отношения в команде с ребятами, и что тренер меня просто не хочет видеть, но это можно было решить в личном разговоре. Была бытовая ситуация, которая могла бы элементарно решиться в простом человеческом разговоре. Но тут вопрос в следующем: кто будет платить мне зарплату? У президента нет ко мне претензий. С президентом у нас была договоренность, мы пожали руки и договорились. Платить будет или президент, или Руслан Костышин из-за своих амбиций? Просто обвинить человека без оснований и убрать его из футбола, это неправильно.

Читайте такжеМандзюк: Селезнев нарушил режим - это не впервые

Я не тот человек, который будет выносить сор из избы. Это просто была бытовая ситуация. Я пытался полтора месяца встретиться с человеком, но он всячески этой встречи избегал. Я скажу даже больше: президент был за, чтобы мы встретились. Но меня даже в дубль не отправили. Забирают футбол у футболиста безосновательно. Это совсем неправильно. Тайсону предоставляют шанс тренироваться и играть в футбол. Ты тренируешься, поддерживаешь форму. У меня отдельная тренировка своя, но это же не совсем правильно. Я этого просто так не оставлю, это же не по-человечески.

Финансовые условия клуб не выполняет в этот период. Мы встретимся и разберемся. Я хочу, чтобы состоялась встреча. Тут вопрос стоит так: или Костышин со своего кармана должен платить за свои амбиции, либо президент. Но президента тоже можно понять, его подставил Костышин, получается. Он должен мне платить зарплату за то, что я не играю.

Я надеюсь на порядочность президента. Мы должны разобраться, в чем меня обвиняют и почему меня убрали из футбола", - сказал Селезнев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
magnum power (БОМЖ)
22.03.2021 в 17:01
вечная проблема кормильца. похоже, его семью не так то просто прокормить)).
Ответить
0
0
viajador (с. Печихвости)
22.03.2021 в 17:05
..."семья то большая, а два человека всего мужиков то, отец его и Жека" (импровизация Некрасова).
Ответить
0
0
granatgranat (Полтава)
22.03.2021 в 17:00
Костышина уволить,а кормильца поставить тренером коваливки
Ответить
+1
0
Русланбай (Рівне)
22.03.2021 в 16:56
Так і бачу скаргу в УЄФА. Колос мені нічого не винен, до його президента в мене немає претензій, ми зустрілись і все обсудили. Я хочу щоб мені гроші заплатив тренер Костишин ! А ха ха ха ха ха ха ха ха ха!!! В УЄФА таких справ ще не розлядали. Мужику 35 , а говорить як в дитячому садочку.
Ответить
+1
0
viajador (с. Печихвости)
22.03.2021 в 16:51
Жека, напиши листа президенту України. Він хороша людина. Отримаєш компенсацію з державного б'юджету України. Ти не один.
Ответить
0
0
Жора Перфоратор (Киев)
22.03.2021 в 16:48
Алкашина,поимей совесть,хотя у тебя ее никогда и не было.
Ответить
+2
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
22.03.2021 в 16:39
Алкаш...В суд подавай...На жалость не дави...
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...