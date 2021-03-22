Леоненко о матче Львов - Шахтер: Тут никакая защита не спасет. Ни Барези, ни Мальдини

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о сенсационном поражении "Шахтера" в матче 19-го тура от "Львова" (2:3).

"Для меня в "Шахтере" ничего не поменялось. В первом голе все начал, по сути Маркос. Теряет мяч, команда получает контратаку и пропускает гол.

Раньше "Шахтеру" просто не забивали. Тут никакая защита не спасет. Ни Барези, ни Мальдини. Тут еще и Кривцов, как всегда, рядом с голами. Просто элементарная ошибка. Надо обращать внимание на то, что "Шахтер" сам допускает обрезки и пропускает контратаки", - сказал Леоненко.