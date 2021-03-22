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Леоненко о матче Львов - Шахтер: Тут никакая защита не спасет. Ни Барези, ни Мальдини
Эксперт считает, что горняки сами привозят себе голы
pfclviv.com
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о сенсационном поражении
"Для меня в "Шахтере" ничего не поменялось. В первом голе все начал, по сути Маркос. Теряет мяч, команда получает контратаку и пропускает гол.
Раньше "Шахтеру" просто не забивали. Тут никакая защита не спасет. Ни Барези, ни Мальдини. Тут еще и Кривцов, как всегда, рядом с голами. Просто элементарная ошибка. Надо обращать внимание на то, что "Шахтер" сам допускает обрезки и пропускает контратаки", - сказал Леоненко.
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