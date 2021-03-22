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Леоненко о матче Львов - Шахтер: Тут никакая защита не спасет. Ни Барези, ни Мальдини

Премьер-лига
(1 голосов)

Эксперт считает, что горняки сами привозят себе голы

Леоненко о матче Львов - Шахтер: Тут никакая защита не спасет. Ни Барези, ни Мальдини

pfclviv.com

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о сенсационном поражении "Шахтера" в матче 19-го тура от "Львова" (2:3).

"Для меня в "Шахтере" ничего не поменялось. В первом голе все начал, по сути Маркос. Теряет мяч, команда получает контратаку и пропускает гол.

Раньше "Шахтеру" просто не забивали. Тут никакая защита не спасет. Ни Барези, ни Мальдини. Тут еще и Кривцов, как всегда, рядом с голами. Просто элементарная ошибка. Надо обращать внимание на то, что "Шахтер" сам допускает обрезки и пропускает контратаки", - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко ФК Львов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Американец 2000
22.03.2021 в 18:07
Кривцов - это просто кривоногое несчастье (((( Не вздумай Шева его в сборную брать ! Почти все голы в Шахтёре из - за Кривцова ((( Гнать его надо и чем быстрей тем лучше (((
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