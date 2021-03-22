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Счастливого пути, Тайсон. Халат Милевского #20

Премьер-лига
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Счастливого пути, Тайсон. Халат Милевского #20

Фото: Халат Милевского

UA-Футбол
Новина українською

"Халат Милевского" подводит свои итоги очередного тура УПЛ. Александр Рыженко и Георгий Грошев снова с вами и пытаются разобраться с главными событиями украинского футбола.

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В последнем туре донецкий "Шахтер" проиграл "Львову", выпав из чемпионской гонке, "Динамо" победило, а "Заря" не сумела обыграть "Колос". Об этом всем в новой программе. Помимо этого, авторы проекта дали свой прогноз, каким будет выглядеть состав сборной Украины в ближайших играх. Премьера выпуска - в 18:00.

"Халат Милевского" теперь можно найти и в Телеграме, где мы создали свой канал. Помимо видео, там авторы также будут оперативно делиться своим мнением о последних матчах и событиях, так что - переходите по ссылке.

Совсем скоро на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" выйдут и другие выпуски, а потому не забывайте подписываться. Также Вы сможете найти на Google Podcasts, YouTube или Castbox другие наши подкасты - "Аудиомнение" и "Дубль-ВЭ".

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру Халат Милевского
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