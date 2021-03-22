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Стало известно, сколько пропустят из-за травм Беседин и Цыганков

Премьер-лига
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Повреждения игроков оказались не очень серьезными

Стало известно, сколько пропустят из-за травм Беседин и Цыганков

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" и сборная Украины недосчитались двух игроков – нападающего Артема Беседина и полузащитника Виктора Цыганкова.

Оба оказались в лазарете "Динамо" и не смогут выйти на поле в ближайшее время.

После ответного матча киевлян с "Вильярреалом" (0:2) в Испании Цыганков и Беседин прошли медобследование. Стало известно, что степень тяжести травм обоих футболистов не сильно высокая и ожидается, что приблизительно через 10 дней игроки "Динамо" вернутся в строй.

Добавим, что Андрей Шевченко вместо травмированных Цыганкова и Беседина довызвал в сборную Украины нападающего "Днепра-1" Артема Довбика.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Артем Беседин Виктор Цыганков
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