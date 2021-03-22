Стало известно, сколько пропустят из-за травм Беседин и Цыганков

Киевское " Динамо " и сборная Украины недосчитались двух игроков – нападающего Артема Беседина и полузащитника Виктора Цыганкова.

Оба оказались в лазарете "Динамо" и не смогут выйти на поле в ближайшее время.

После ответного матча киевлян с "Вильярреалом" (0:2) в Испании Цыганков и Беседин прошли медобследование. Стало известно, что степень тяжести травм обоих футболистов не сильно высокая и ожидается, что приблизительно через 10 дней игроки "Динамо" вернутся в строй.