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Стало известно, сколько пропустят из-за травм Беседин и Цыганков
Повреждения игроков оказались не очень серьезными
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "
Оба оказались в лазарете "Динамо" и не смогут выйти на поле в ближайшее время.
После ответного матча киевлян с "Вильярреалом" (0:2) в Испании Цыганков и Беседин прошли медобследование. Стало известно, что степень тяжести травм обоих футболистов не сильно высокая и ожидается, что приблизительно через 10 дней игроки "Динамо" вернутся в строй.
Добавим, что Андрей Шевченко вместо травмированных Цыганкова и Беседина
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