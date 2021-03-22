В победе Львова над Шахтером нет случайности. О чем говорить после 18 тура УПЛ

"Ингулец" задачу на сезон выполнил

"Десна", "Олимпик", "Мариуполь", "Львов", "Рух" и "Минай" в 2021 году набрали меньше очков, чем "Ингулец". Нельзя сказать, что петровчане сделали рывок, потому что на фоне "Днепра-1" это выглядит больше, как рывочек. Однако прогресс очевиден не только с точки зрения количества набранных очков, но и места в таблице, а также перспектив.



"Казаки" одни из первых из группы аутсайдеров практически обеспечили себе сохранение места в дивизионе. Конечно, феерическая победа "Львова" в Харькове немного спутала карты, но общая картина нынче такова, что разыгрывать между собой единственное вакантное место, чтобы под аплодисменты толпы отправиться в Первую лигу, будут не умеющий забивать "Минай", не умеющий найти стабильный состав "Рух" и просто не умеющий не проигрывать "Олимпик".



Ещё один плюс в пользу светлых перспектив "Ингульца" - состав команды. Он не лучше, чем у конкурентов, но петровчане на фоне остальных аутсайдеров зимой постарались провести ту самую точечную работу, которая их усилит. Плюс травмированные: Лупашко, Павлов, Шуст, Янаков однозначно добавят команде вариативности.





Кстати, о вариативности. Понятно, что это первый сезон клуба в УПЛ. Но игра в каждом матче от обороны уже приелась. В атаке сценарий один: заброс на Ситчинаву в надежде, что Ника зацепится. Других вариантов нет. Александр Рыженко

В победе "Львова" над "Шахтером" нет случайности

В день, когда андердог обыгрывает действующего чемпиона Украины, многие могут говорить о том, что аутсайдеру просто повезло, фаворит давил всю игру, пока соперник пару раз выбежал в контру и смог забить. Такие случаи действительно случались в футбольной истории, но игра "Львов" - "Шахтер" из другого репертуара. Анатолий Бессмертный идеально подготовил свою команду, заставив на время замолчать всех хейтеров, которые были недовольны увольнением Виталая Шумского. Победа над "Шахтером" войдет в историю "сине-золотых", сделав Бессмертного - бессмертным для клуба.

"Львов" большую часть времени отыграл в обороне, но несмотря на это, на свои голы он наиграл. Нельзя сказать, что хотя бы одно взятие ворот было случайным или необдуманным. Первый гол - следствие классной контратаки, второй - качественная передача из глубины, хорошая игра Ныча против Витао, третий - ошибка Матвиенко и чистый пенальти. И это не считая еще двух моментов Назария в первом и втором тайме, которые могли приводить к голу. Да, "Шахтер" несколько раз откровенно простил, а удар Мораеса по пустым выше войдет в нарезку самых смешных моментов сезона, но это не отменяет того факта, что "Львов" был готов лучше соперника и грамотно наказал за оплошности в обороне. И можно ли говорить о какой-то случайности, когда одна из команд трижды за игру выходила вперед?

В борьбе за выживание любое набранное очко для львовян может стать спасительным, но победа над "Шахтером" важна еще и психологически. Уверенность почувствуют не только игроки, но и главный тренер, у которого впереди еще и международная пауза, во время которой можно сильнее срастись с командой. Мы недавно похоронили "Львов". В воскресенье они снова вернулись к жизни. Георгий Грошев

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"Минай" - главный претендент на звание худшей команды УПЛ

После игры с "Мариуполем" Михаил Кополовец заявил, что кредит доверия руководства к Василия Кобина не истек. Да еще и озвучил причину по которой "Минай" набрал весной не так много очков, как хотелось - все дело в том, что по разным причинам выпадали защитники. Интересное объяснение крайне слабой игре закарпатцев в... атаке. В первом тайме в Мариуполе был период, когда гости на добрых минут 15 закрыли хозяев на их половине поле, но первый удар в створ ворот азовцев, который при этом не составил особого труда для вратаря, произошел перед самым финальным свистком.

На контрасте на следующий день "Львов", который к слову, обыграл "Минай" на его поле, терзал защиту "Шахтера" и в итоге выиграл, забив три мяча. Конечно, есть еще "Рух", который так же беззубо проиграл "Динамо". Но при этом в активе львовян во втором круге эффектная победа над "Колос" и вполне достойная ничейная игра с "Ворсклой". Еще несколько туров назад мы отдавали "почетное" звание главного аутсайдера чемпионата "Львову", сейчас же является убеждение, что именно "Минай" будет тем неудачником, который покинет элиту по итогам сезона. Сергей Швец

Нужен ли нынешний Альюн нынешней "Ворскле"?

Разгром "Олимпика" не должен замыливать глаза фанатам полтавской команды - "зелено-белые" сделали для победы минимум, но благодаря плохим кондициям оппонента, забивали голы из ничего, что и подтверждает показатель xG. Мы не критикуем "Ворсклу", просто констатируем факт - против более серьезных команд Полтаве так просто не будет.

Так как говорить о самом матче особого смысла нет, давайте остановимся на персоналиях. А именно, обсудим Альюна Ндиайе, который в игре против "Олимпика" остался на скамейке запасных. Никаких сомнений в том, что талантливый центрбек заслужил подобного отношения нет. Он провалил уже несколько матчей в 2021-м году, не планирует продлевать контракт, находится не в лучшей форме и просто готовится к переезду в другой клуб. Возникает логичный вопрос - а нужен ли Альюн "Ворскле" в принципе?

Он действительно классно выступал на протяжении прошлого года, но сейчас от игрока вреда куда больше, чем пользы. Никто не спорит, француз может взять игру на себя, выдать классную диагональ на 40 метров, но перед этим трижды сделать неточный пас, дважды обрезаться, нарушить правила и заработать желтую карточку. Без Ндиайе Максимову, вероятно, придется использовать схему с четырьмя защитниками, но это куда более оптимальный вариант, чем ставить в старте немотивированного Альюна, который не связывает своего будущего с "Ворсклой". Или он одумается? Георгий Грошев

"Рух" не ехал в Киев за очками

Может, Григорий Петрович и Иван Зенонович обидятся на такое жёсткое утверждение, но матч на "Олимпийском" не показал, что львовяне хотели забивать. Среднее расстояние при ударах по воротам Бущана было 30 метров, а всего в сторону рамки киевлян "жёлто-чёрные" целились дважды. Зачем тогда ехали в столицу? Стать прямыми участниками увеличения отрыва между первым и вторым местом таблицы?



Мы уже десятки раз говорили и сейчас скажем ещё раз. Зачем "Рух" использует столько игроков и от матча к матчу ротирует состав? Зачем в течение текущего розыгрыша УПЛ задействовали уже 39 игроков? Наугад открыл статистику четырёх клубов: "Зари", "Шахтёра", "Ингульца" и "Львова". Только у последних перевалило за отметку в 30 футболистов, но не забываем, что клуб по ходу сезона принял уже третий тренер. В поисках чего находится коуч?



"Рух" однозначно не худшая команда Премьер-лиги. Но однозначно самая нелогичная. Самое стабильное в клубе - это решение руководства доверять нынешнему тренеру. Иначе объяснить нынешнее последнее место просто невозможно. Александр Рыженко

Поражение "Колосу" - наглядный пример неготовности "Зари" к борьбе за серебро

Начало хотелось бы посвятить ковалевской команде и лично Руслану Костышину, который, как нам показалось, вчистую переиграл Виктора Скрипника. Наставник был готов к битве с третьей силой УПЛ, выбрав схему с пятью защитниками и мощным центром поля. В обороне "Колос" действовал практически идеально, не позволив "Заре" поставить в тупик Евгения Волынца. Да, были подходы штрафной, но возле владений соперника луганчане напоминали донецкий "Шахтер", у которого просто нет идей, как взламывать оборону. Помимо этого, "Колос" неплохо смотрелся впереди и наиболее опасные моменты были созданы именно ребятами Костышина. Браво, заслуженная виктория.

Что касается "Зари", то команда Скрипника проиграла второй матч подряд. И если после игры с "Динамо" многие склонили голову, промолвив: "Ну, это лидер", то после фиаско в Ковалевке настроение у болельщиков было куда более печальное. Луганчане не воспользовались осечкой "Шахтера", не укрепились на третьей строчке, ближе подпустив к себе конкурентов. Об этом мы и говорили ранее, что несмотря на отрезки симпатичной игры, "Заря" не выглядит командой, способной бороться за лигочемпионское место. По ресурсам, они проигрывают грандам и восполнить этот пробел у команды Скрипника может получиться только благодаря стабильности. Коей, к огромному сожалению, нет. И серебра тоже не будет. Георгий Грошев

"Олимпик", ау!

Клуб Владислава Гельзина один раз в истории принимал участия в еврокубках. Было это в сезоне 2017/18, когда украинский футбол учился жить по минимальным средствам, в то время как у дончан всё было относительно стабильно (но на их уровне). С тех пор идея вернуться в Лигу Европы не даёт покоя боссу дончан. Но если честно, эта идея очень наивная, потому что даже если "Олимпик" будет выступать на своём пике, есть более финансово и кадрово стабильные претенденты на международные турниры.



Во время зимней паузы клуб попал в ловушку имени Шахаба, которая последствиями аукается и в конце марта, ещё и в апреле мы об этом будем вспоминать. Безусловный лидер команды принял участие практически в половине голов "Олимпика" в текущем сезоне, после чего изъявил желание покинуть клуб. После долгих переговоров отправили его в "Зарю", вроде бы даже на этом трансфере что-то заработали, но это вылилось в потерю результата. Виновным в этом назначили главного тренера Игоря Климовского.



Кому пошла на пользу смена наставника, если у клуба просто некому забивать? С начала календарного года дончане только дважды отличались в воротах оппонентов - это худший показатель в лиге. Плюс (точнее минус) тринадцать пропущенных - столько же у "Львова", но подопечные Шумского и Бессмертного уже забили практически в два раза больше, чем за всю осень.

Так команда, которая хотела бороться за еврокубки, стала претендентом на вылет. Возможно, за международную паузу Юрий Калитвинцев сможет внести структурные изменения, которые помогут хотя бы оторваться от аутсайдеров, но пока "Олимпик" напоминает "Карпаты" образца 2004 года: подавали заявку на участие в Кубке Интертото (в то время был такой мини-еврокубок), но вместо международных турниров по итогам сезона вылетели в Первую лигу. Александр Рыженко

Фото - УПЛ, ФК Ворскла, Александр Приходько, ФК Олимпик