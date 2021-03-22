Маркевич: Динамо будет чемпионом, семь очков трудно отыграть

После 19-го тура УПЛ , в котором "Динамо" обыграло "Рух" (3:0), а "Шахтер" проиграл "Львову" (2:3), бывший тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич рассказал о финише чемпионской гонки.

"После этого тура ясно, что "Динамо" будет чемпионом. Не думаю, что произойдет что-то чрезвычайное.

Семь очков трудно отыграть. Тем более с такой игрой, как у "Шахтера" сейчас", - сказал Маркевич.