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Маркевич: Динамо будет чемпионом, семь очков трудно отыграть
Мирон Богданович говорит, что чемпионская гонка закончена
После 19-го тура
"После этого тура ясно, что "Динамо" будет чемпионом. Не думаю, что произойдет что-то чрезвычайное.
Семь очков трудно отыграть. Тем более с такой игрой, как у "Шахтера" сейчас", - сказал Маркевич.
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Источник:1927.kiev.ua
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