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Грачев: Стыдно за игроков Шахтера, дойти до такого состояния
Горняки в затяжном кризисе
shakhtar.com
Экс-форвард "Шахтера" Виктор Грачев в эфире ТК "Футбол" поделился мнением о
"Мне стыдно за игроков, потому что дойти до такого состояния... Смотреть на это безобразие сил не хватает. И больно, и обидно. Игроки просто себя не уважают или болельщиков - я не знаю.
Разве так можно выходить в полустоячем состоянии и добиться результата? Для меня непонятно, что происходит. Я такого "Шахтера" давно не видел. Было все, но такого отношения... Полное разочарование", - сказал Грачев.
Напомним, что после отчетного тура "Шахтер" отстает от "Динамо" в чемпионской гонке уже на семь очков.
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