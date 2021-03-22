Грачев: Стыдно за игроков Шахтера, дойти до такого состояния

Экс-форвард "Шахтера" Виктор Грачев в эфире ТК "Футбол" поделился мнением о поражении "горняков" (2:3) в матче 19-го тура УПЛ от "Львова" .

"Мне стыдно за игроков, потому что дойти до такого состояния... Смотреть на это безобразие сил не хватает. И больно, и обидно. Игроки просто себя не уважают или болельщиков - я не знаю.

Разве так можно выходить в полустоячем состоянии и добиться результата? Для меня непонятно, что происходит. Я такого "Шахтера" давно не видел. Было все, но такого отношения... Полное разочарование", - сказал Грачев.