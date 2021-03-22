  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Грачев: Стыдно за игроков Шахтера, дойти до такого состояния
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грачев: Стыдно за игроков Шахтера, дойти до такого состояния

Премьер-лига
(2 голосов)

Горняки в затяжном кризисе

Грачев: Стыдно за игроков Шахтера, дойти до такого состояния

shakhtar.com

Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" Виктор Грачев в эфире ТК "Футбол" поделился мнением о поражении "горняков" (2:3) в матче 19-го тура УПЛ от "Львова".

"Мне стыдно за игроков, потому что дойти до такого состояния... Смотреть на это безобразие сил не хватает. И больно, и обидно. Игроки просто себя не уважают или болельщиков - я не знаю.

Разве так можно выходить в полустоячем состоянии и добиться результата? Для меня непонятно, что происходит. Я такого "Шахтера" давно не видел. Было все, но такого отношения... Полное разочарование", - сказал Грачев.

Напомним, что после отчетного тура "Шахтер" отстает от "Динамо" в чемпионской гонке уже на семь очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Грачев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Siren05 (Мариуполь)
22.03.2021 в 22:00
В этой игре в нападении, мне показалось, это была, как бы не лучшая игра в сезоне. Только всё - таки мало бьют со средних и дальних дистанций ( кроме Соломона ). Другое дело, что про защиту забыли. Кризис есть, но при желании наладить всё можно. И Тайсона побыстрее с почестями отпустить...
Ответить
0
-1
Dr. House (Поділля)
22.03.2021 в 21:40
Прозрів...
Ответить
+2
0
Сеш (Дніпро)
22.03.2021 в 21:33
Это цикличность, и удивляться тут нечему, кризис бывает у всех команд, а у Шахтёра его давно небыло. А тут и смена поколений, и тренер, пожалуй худший из всех что были, несмотря на то что дважды бахнул Реал. И игроки мягко говоря не, те, если лучший игрок Тайсон, такое чудит
Ответить
+1
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
22.03.2021 в 21:32
Норм играют ,не наговаривай,и Каштру нужно дать время))))...ты же говорило,что чмохтар ещё лет 5 подряд будет чемпионом ,балаболка
Ответить
+3
0
kanoist (мариуполь)
22.03.2021 в 21:31
И мне стыдно и за Шахтер и за Каширу,уважающий себя тренер давно должен был подать в отставку,а это...что то мямлит про след.год,тьфу...
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...