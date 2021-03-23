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Футболисты Шахтера посетили тренировку детей с особенностями развития
Горняки продолжают развивать проект Shakhtar Social
shakhtar.com
21 марта, в Международный день человека с синдромом Дауна, футболисты "
Мероприятие состоялось в Харькове в рамках кампании #Morethanfootball Action Weeks 2021, которая проходит с 22 марта по 18 апреля.
Михаил Мудрик, полузащитник "Шахтера":
– Эмоции только положительные! Улыбки на лицах детей – это дорогого стоит. Я очень рад, если футбол привносит в их жизнь позитив и радость. Это как раз самое главное: чтобы дети находили дело, которое их радует.
Ребята счастливы, улыбаются. Это очень влияет на эмоциональное состояние
Алексей Шевченко, вратарь "Шахтера":
– Считаю, что такие мероприятия нужно проводить чаще. Ребята счастливы, улыбаются. Это очень влияет на эмоциональное состояние. Спасибо футбольному клубу "Шахтер" за то, что он обращает внимание на таких детей.
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