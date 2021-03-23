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Сабо: Шансы Динамо на чемпионство - 90%

Премьер-лига
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Сможет ли Шахтер подогреть интригу в очном противостоянии

Сабо: Шансы Динамо на чемпионство - 90%

Новина українською

После 19-го тура УПЛ, в котором "Динамо" обыграло "Рух" (3:0), а "Шахтер" проиграл "Львову" (2:3), бывший главный тренер киевлян Йожеф Сабо рассказал о финише чемпионской гонки.

— В Киеве обошлось без сюрпризов, а "Львов" удивил сенсационной победой. Не ожидали такого исхода матча "горняков" с львовянами?

— После еврокубков нашим командам, зачастую, непросто переключаться на внутренний чемпионат, игроки не успевают отдохнуть, восстановиться. Киевляне справились со своим соперником, а "Шахтер" - нет. "Львов" - молодцы - они достойно сегодня сыграли. Донецкий клуб сейчас переживает страшный кризис. Это чувствуется. Видимо, есть неполадки внутри команды - это всегда сказывается на игре. Не знаю, что решит Каштру. Может он сам уйдет...

С Тайсоном разногласия возникли давно - он уже одной ногой в Бразилии. В самой команде творится что-то непонятное.

— Как результаты матчей 19-го тура могут повлиять на итоговый результат чемпионата?

— Шансы "Динамо" на чемпионство сейчас - 90%. Слишком много гандикапа - семь очков. Даже если "Шахтер" обыграет "Динамо" - что это изменит? Да и не факт: сейчас непонятно, сможет ли донецкий клуб переиграть "бело-синих". У "Динамо" прекрасное преимущество и в Кубке Украины, и в чемпионате.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
1927.kiev.ua

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