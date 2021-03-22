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"Пожалуйста, не лги" - Тайсон продолжает делать загадочные посты в соцсетях

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец тренируется отдельно от команды

"Пожалуйста, не лги" - Тайсон продолжает делать загадочные посты в соцсетях

Новина українською

Вингер "Шахтера" Тайсон в своем Инстаграме оставил очередное интригующие заявление.

"Пожалуйста, не лги. Двигаемся дальше", – написал Тайсон, опубликовав среди прочих символов песочные часы.

Напомним, что ранее директор ТК Футбол Александр Денисов заявлял о том, что Тайсон не хотел разговаривать с Дарио Срной и Луишем Каштру после матча 1/8 Лиги Европы против "Ромы", за что был переведен в дубль.

Также Денисов приводил информацию от Срны, что бразильцу не предлагали новый контракт. Действующее соглашение сторон истекает летом 2021 года.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Комментарии (13)
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Просто Квашин (Харьков)
22.03.2021 в 21:57
Это он карлику Пенисову ???
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+1
0
axel 777 (Бердичев)
22.03.2021 в 21:43
Жесть.Когда Тайсон забивал и феерил на поле,то был кумиром кротовни.Сейчас же когда хрен знает,что там происходит и не факт,что игрок виноват,бывший кумир превратился в изгоя.Кроты они такие,злопамятные твари.
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+5
-6
Cerega15 (Kherson)
22.03.2021 в 21:50
ППЦ! У Тайсона контракт с клубом. На немаленькую сумму, между прочим. Забить болт и не выйти на замену - какое должно быть для него оправдание? Я уже молчу, что он этот сезон просто ходит по полю.
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+4
-3
bambur (Николаев)
22.03.2021 в 22:25
Если бы он не был и был мужиком, его бы на руках отнесли к трапу самолёта на Бразилию, после окончания контракта. А то что он делает это поступок плаксивой бабы
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0
0
Dr. House (Поділля)
22.03.2021 в 21:42
Во прикол будет, если Луческу его в Динамо заберёт)))
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+2
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
22.03.2021 в 21:53
Разве что только поржать с кротов,толку с него уже мало будет!
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
22.03.2021 в 21:41
Тайсон как баба в Инстаграмме, сразу видно что парень бросил
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+1
-2
янковский ян (Запорожье)
22.03.2021 в 21:39
Что это за бред. Одна часть на русском с латиницей. Вторая на прртугальском или испанском. Даже скорее на испанском. (Типа мы движемся дальше. Кто это мы. Суффикс imos у них означает множественное число). Вобщем пора парня отпускать. Пока катушки на месте.
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
22.03.2021 в 21:39
Главное, побольше смайликов разных наставить.
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+1
-1
bambur (Николаев)
22.03.2021 в 21:36
Вы реально зае**** писать про этого клоуна!!!!!! Юа футбол превратилось в свалку бреда. Пишите нормальные статьи, а не показывайте что свои дипломы журналистов нашли где-то рядом с гордостью Тайсона
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+1
-1
Dardolis (Первомайск)
22.03.2021 в 21:21
Жесть))) Давай жги в стиле: "Меня сложно найти, легко потерять..."))) Да купите ему уже билет в Бразилию...Загадочность...Стыд и Срам, а не кэп...
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+3
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
22.03.2021 в 21:08
Бабмбасс прощается с легендой :)
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+3
-2
emart57 (Киев)
22.03.2021 в 21:03
Слишком много Тайсона для одной команды.
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+5
-1


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