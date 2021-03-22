"Пожалуйста, не лги" - Тайсон продолжает делать загадочные посты в соцсетях

Вингер "Шахтера" Тайсон в своем Инстаграме оставил очередное интригующие заявление.

"Пожалуйста, не лги. Двигаемся дальше", – написал Тайсон, опубликовав среди прочих символов песочные часы.

Напомним, что ранее директор ТК Футбол Александр Денисов заявлял о том, что Тайсон не хотел разговаривать с Дарио Срной и Луишем Каштру после матча 1/8 Лиги Европы против "Ромы", за что был переведен в дубль.

Также Денисов приводил информацию от Срны, что бразильцу не предлагали новый контракт. Действующее соглашение сторон истекает летом 2021 года.