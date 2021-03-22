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"Пожалуйста, не лги" - Тайсон продолжает делать загадочные посты в соцсетях
Бразилец тренируется отдельно от команды
Вингер "Шахтера"
"Пожалуйста, не лги. Двигаемся дальше", – написал Тайсон, опубликовав среди прочих символов песочные часы.
Напомним, что ранее директор ТК Футбол Александр Денисов заявлял о том, что Тайсон не хотел разговаривать с Дарио Срной и Луишем Каштру после матча 1/8 Лиги Европы против "Ромы", за что был переведен в дубль.
Также Денисов приводил информацию от Срны, что бразильцу не предлагали новый контракт. Действующее соглашение сторон истекает летом 2021 года.
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