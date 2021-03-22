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Бущан: Первое, что сказал Луческу - вы лучшие молодые игроки в стране и должны поверить в себя

Премьер-лига
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Бущан: Первое, что сказал Луческу - вы лучшие молодые игроки в стране и должны поверить в себя

fcdynamo.kiev.ua

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Голкипер "Динамо" Георгий Бущан высказался о работе под руководством Мирчи Луческу.

"Мы ждали перемен. Я получаю огромное удовольствие от работы с Луческу. Он пришел и первое, что сказал: Вы - лучшие молодые игроки в этой стране. Вы должны поверить в себя. Без веры в себя у вас ничего не получится. Это его большая заслуга и в тот период мы поверили, что это возможно.

Стали больше времени проводить на базе, акцент на теорию, тренировочный процесс, много новых упражнений. Казалось бы, они старые, но в них есть что-то новое", - сказал Бущан.

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В статье: Мирча Луческу Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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