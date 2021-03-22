Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бущан: Первое, что сказал Луческу - вы лучшие молодые игроки в стране и должны поверить в себя
Как румынский тренер перестраивает Динамо
fcdynamo.kiev.ua
Голкипер "
"Мы ждали перемен. Я получаю огромное удовольствие от работы с Луческу. Он пришел и первое, что сказал: Вы - лучшие молодые игроки в этой стране. Вы должны поверить в себя. Без веры в себя у вас ничего не получится. Это его большая заслуга и в тот период мы поверили, что это возможно.
Стали больше времени проводить на базе, акцент на теорию, тренировочный процесс, много новых упражнений. Казалось бы, они старые, но в них есть что-то новое", - сказал Бущан.
Популярное сейчас
- Селезнев: Кто должен платить мне зарплату? Костышин или президент Колоса?
- Сборная Украины в Киеве: планы и расписание команды
- СМИ: Переговоры Тайсона с Интернасьоналем продвинулись вперед
- Динамо отрывается, Заря теряет возможность догнать Шахтёр. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом