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Селезнев и Алиев встретились в Киеве - ФОТО

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Селезнев и Алиев встретились в Киеве - ФОТО

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Новина українською

Опальный форвард "Колоса" Евгений Селезнев в Киеве встретился с экс-футболистом Александром Алиевым, с которым ранее они вместе выступали за сборную Украины.

"Кумовья снова вместе. Всех рад был видеть", — прокомментировал фото агент Александр Панков.

Напомним, что Селезнев отлучен от первой команды "Колоса" за нарушение режима с последующим конфликтом с главным тренером команды Русланом Костышиным. Контракт сторон рассчитан до конца сезона, однако будущее Евгения в "Колосе" выглядит достаточно туманным.

В текущем сезоне Селезнев провел за "Колос" 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей – все с пенальти.

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В статье: Евгений Селезнев Александр Алиев Колос (Ковалевка)
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