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Селезнев и Алиев встретились в Киеве - ФОТО
Свободное время есть
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Опальный форвард "Колоса"
"Кумовья снова вместе. Всех рад был видеть", — прокомментировал фото агент Александр Панков.
Напомним, что Селезнев отлучен от первой команды "Колоса" за нарушение режима с последующим конфликтом с главным тренером команды Русланом Костышиным. Контракт сторон рассчитан до конца сезона, однако будущее Евгения в "Колосе" выглядит достаточно туманным.
В текущем сезоне Селезнев провел за "Колос" 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей – все с пенальти.
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