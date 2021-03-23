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"Чуть не расплакался как маленький мальчик" - Бущан рассказал о памятном фото с Буффоном

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А футболку забыл взять

"Чуть не расплакался как маленький мальчик" - Бущан рассказал о памятном фото с Буффоном

instagram.com/official_group_georgiy_buschan

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан рассказал о своем вратаре-кумире Джанлуиджи Буффоне и историю о том, как сделал с ним фото после матча Лиги чемпионов.

"На сегодняшний день мне Облак нравится, он спокойный и стабильный. Также нравятся Нойер и тер Штеген.

Фото с Буффоном? Так было неудобно, что я его потревожил, он тут в полотенце. У меня была мечта сыграть против него на поле и встретиться с ним. С 2006 года я смотрел его игры, мне нравится его энергетика. У него сумасшедшая харизма, он выручает команду своей стабильностью на протяжение всей карьеры. После того, как они стали чемпионами мира, я сильно за него болел.

Наш генеральный директор Резо Чохонелидзе раньше работал в "Милане". Я сначала хотел футболку Буффона взять. Резо говорит после игры: "Пошли". Мы пришли к раздевалке "Ювентуса", он поговорил с их директором, позвали Джиджи.

Честно, я вообще забыл о футболке, мне все равно было. Я его увидел и чуть не расплакался как маленький мальчик. Даже не знал, о чем с ним говорить. Он мне пожелал удачи, я - ему. У него сумасшедшая энергетика. Думаю, таких, как я, у него по несколько человек каждый день, потому что он - легенда.

Меня пацаны спрашивают, чего футболку не взял. Так у меня есть фото с ним! Я с ним обнимался, зачем мне его футболка? Эти эмоции никак не подделаешь", - сказал Бущан.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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