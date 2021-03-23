Бущан - о матчах с Ювентусом и Барселоной: Никто не верил, что Динамо выйдет в ЛЧ

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан поделился впечатлениями от выступлений киевской команды в групповом турнире Лиги чемпионов.

"Если смотреть реально на вещи, то после жеребьевки все было понятно. Мы полгода назад вылетели из ЛЕ, а через полгода играем в ЛЧ. Никто не верил, что мы можем занять второе место в чемпионате. Такой скачок за пару месяцев и мы в одной группе с "Ювентусом" и "Барселоной". Мы знали, что наша задача бороться с "Ференцварошом". Возможно, забей "Ювентусу" первым в Киеве, история могла сложиться по-другому.

Заметил, что такие команды сами играют и тебе дают до того, пока ты можешь. Они тебя зазывают, а потом раз укололи, второй - уже 0:2. В Киеве была игра не по счету.

Все кричали, что "Барселона" приехала вторым составом, но они вышли и проявили себя на этом уровне. Там состав полмиллиарда стоит, лучшие молодые игроки. У нас бы второй состав привезли играть с Шепетовкой условной. Они вышли доказывать, что они лучше звезд. Все ждали чуда, но его не произошло", - сказал Бущан.