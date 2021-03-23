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"У нас каждый матч как финал". Хавбек Зари - об игре с Колосом

Премьер-лига
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Егор Назарина подвел итоги выступления команды в 19-м туре УПЛ

"У нас каждый матч как финал". Хавбек Зари - об игре с Колосом

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Полузащитник луганской "Зари" Егор Назарина прокомментировал поражение "Колосу" (0:1) в матче 19-го тура Премьер-лиги.

"У нас было достаточных острых моментов, но в этом матче нам не повезло, мы не забили. Хотели победить, но будем делать выводы и двигаться дальше. У нас каждый матч как финал, мы хотим выигрывать в каждой игре и будем стараться это делать", - сказал Назарина.

Напомним, что после 19-ти туров в турнирной таблице "Заря" находится на 3-м месте, в активе клуба 32 очка. "Колос" набрал 29 баллов и занимает 6 позицию.

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В статье: Заря (Луганск) Егор Назарина
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Источник:
ТК Футбол

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