"У нас каждый матч как финал". Хавбек Зари - об игре с Колосом

Полузащитник луганской "Зари" Егор Назарина прокомментировал поражение "Колосу" (0:1) в матче 19-го тура Премьер-лиги.

"У нас было достаточных острых моментов, но в этом матче нам не повезло, мы не забили. Хотели победить, но будем делать выводы и двигаться дальше. У нас каждый матч как финал, мы хотим выигрывать в каждой игре и будем стараться это делать", - сказал Назарина.