Источник: Интернасьонал предлагает зарплату Тайсону в 2 раза меньше, чем Шахтер

Руководство бразильского "Интернасьонала" предлагает около 107 тысяч евро в месяц полузащитнику "Шахтера" Тайсону. Об этом сообщает Gauchazh.

Именно такую сумму утвердили в клубе, которую считают достаточной для привлечения игрока в их команду. Там считают, что денежный вопрос – не основной фактор в этом переходе. По мнению директоров, конкуренция из-за рубежа существует, но мечта о возвращении в клуб будет иметь значение при принятии решения.

Также сообщается, что предполагаемая зарплата 33-летнего бразильца примерно равняется максимуму среди основных игроков "Интернасьонала".

Ранее бразильские СМИ писали, что 33-летний футболист зарабатывает в "Шахтере" 250 000 евро в месяц.

Напомним, что ранее сообщалось, что переговоры Тайсона с бразильским "Интернасьоналем" продвинулись вперед.