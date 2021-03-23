  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Интернасьонал предлагает зарплату Тайсону в 2 раза меньше, чем Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Интернасьонал предлагает зарплату Тайсону в 2 раза меньше, чем Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

В клубе считают, что денежный вопрос – не основной фактор в этом переходе

Источник: Интернасьонал предлагает зарплату Тайсону в 2 раза меньше, чем Шахтер

shakhtar.com

Новина українською

Руководство бразильского "Интернасьонала" предлагает около 107 тысяч евро в месяц полузащитнику "Шахтера" Тайсону. Об этом сообщает Gauchazh.

Именно такую сумму утвердили в клубе, которую считают достаточной для привлечения игрока в их команду. Там считают, что денежный вопрос – не основной фактор в этом переходе. По мнению директоров, конкуренция из-за рубежа существует, но мечта о возвращении в клуб будет иметь значение при принятии решения.

Также сообщается, что предполагаемая зарплата 33-летнего бразильца примерно равняется максимуму среди основных игроков "Интернасьонала".

Ранее бразильские СМИ писали, что 33-летний футболист зарабатывает в "Шахтере" 250 000 евро в месяц.

Напомним, что ранее сообщалось, что переговоры Тайсона с бразильским "Интернасьоналем" продвинулись вперед.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Бразилия)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
GauchaZH

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
23.03.2021 в 11:26
Миска каші - це тис. 150 євро на місяць...)
Ответить
0
0
Dardolis (Первомайск)
23.03.2021 в 11:26
Но с просторным туалетом.
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
23.03.2021 в 11:23
Ему так осточертел "великий шахтьор", что он за миску каши будет в Бразилии играть...
Ответить
+1
0
Acsakal (Kharkov)
23.03.2021 в 10:40
Хто би сумнівався.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...