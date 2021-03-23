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Форвард Колоса: Очень устали физически в игре с Зарей

Премьер-лига
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Владимир Лысенко поделился мнением об игре с луганской командой

Форвард Колоса: Очень устали физически в игре с Зарей

Фото: ФК Колос

Новина українською

Нападающий "Колоса" Владимир Лысенко прокомментировал победу над "Колосом" (1:0) в 19-м туре УПЛ.

"Была сложная игра, мы добыли очень важные три очка, тем более с таким сильным соперником как "Заря". Мы очень устали физически", - сказал Лысенко.

Отметим, что Лысенко стал автором единственного гола в игре. На счету 32-летнего футболиста 21 матч и 5 голов. В турнирной таблице УПЛ "Колос" находится на 6-м месте, набрав 29 очков.

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В статье: Владимир Лысенко Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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