Форвард Колоса: Очень устали физически в игре с Зарей

Нападающий "Колоса" Владимир Лысенко прокомментировал победу над "Колосом" (1:0) в 19-м туре УПЛ.

"Была сложная игра, мы добыли очень важные три очка, тем более с таким сильным соперником как "Заря". Мы очень устали физически", - сказал Лысенко.

Отметим, что Лысенко стал автором единственного гола в игре. На счету 32-летнего футболиста 21 матч и 5 голов. В турнирной таблице УПЛ "Колос" находится на 6-м месте, набрав 29 очков.