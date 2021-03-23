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Отец Яремчука вошел в тренерский штаб клуба УПЛ - источник

Премьер-лига
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Олег Яремчук будет работать во "Львове"

Отец Яремчука вошел в тренерский штаб клуба УПЛ - источник

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Олег Степанович Яремчук, отец нападающего бельгийского "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука, стал помощником главного тренера "Львова" Анатолия Бессмертного. Об этом сообщает Meta-ratings.

По информации источника, он будет отвечать за физическую подготовку "горожан". Ранее Яремчук работал тренером "Львова" (U-19).В прошлом году тренер получил В-диплом УЕФА.

Напомним, что в 19-м туре УПЛ "Львов" обыграл "Шахтер" (3:2) и занимает 12 место, набрав 15 очков.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный
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Источник:
Meta-ratings

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