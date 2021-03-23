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Ближайшие два домашние матча СК Днепр-1 проведет без зрителей
В Днепре объявлен карантин с 24 марта по 13 апреля
ffu.ua
Из-за объявленного в городе карантина, СК "Днепр-1" не сможет рассчитывать на поддержку зрителей в ближайших матчах. Об этом пишет Meta-ratings.
"Днепр-1" в 20-м туре примет "Львов" (2 апреля), а в 21-м туре – "Динамо" (10 апреля). Номинальным хозяином поля будут киевляне, однако еще в первом круге команды договорились "обменяться" домашними матчами.
Отмечается, что карантин в Днепре объявлен с 24 марта по 13 апреля.
Напомним, что в 19-м туре УПЛ СК "Днепр-1" обыграл "Десну" (2:0) и занимает 8 место, набрав 22 очка.
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