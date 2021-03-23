  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ближайшие два домашние матча СК Днепр-1 проведет без зрителей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ближайшие два домашние матча СК Днепр-1 проведет без зрителей

Премьер-лига
(1 голосов)

В Днепре объявлен карантин с 24 марта по 13 апреля

Ближайшие два домашние матча СК Днепр-1 проведет без зрителей

ffu.ua

Новина українською

Из-за объявленного в городе карантина, СК "Днепр-1" не сможет рассчитывать на поддержку зрителей в ближайших матчах. Об этом пишет Meta-ratings.

"Днепр-1" в 20-м туре примет "Львов" (2 апреля), а в 21-м туре – "Динамо" (10 апреля). Номинальным хозяином поля будут киевляне, однако еще в первом круге команды договорились "обменяться" домашними матчами.

Отмечается, что карантин в Днепре объявлен с 24 марта по 13 апреля.

Напомним, что в 19-м туре УПЛ СК "Днепр-1" обыграл "Десну" (2:0) и занимает 8 место, набрав 22 очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...