Ближайшие два домашние матча СК Днепр-1 проведет без зрителей

Из-за объявленного в городе карантина, СК "Днепр-1" не сможет рассчитывать на поддержку зрителей в ближайших матчах. Об этом пишет Meta-ratings.

"Днепр-1" в 20-м туре примет "Львов" (2 апреля), а в 21-м туре – "Динамо" (10 апреля). Номинальным хозяином поля будут киевляне, однако еще в первом круге команды договорились "обменяться" домашними матчами.

Отмечается, что карантин в Днепре объявлен с 24 марта по 13 апреля.

Напомним, что в 19-м туре УПЛ СК "Днепр-1" обыграл "Десну" (2:0) и занимает 8 место, набрав 22 очка.