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Игроки Ингульца получили премиальные за мартовские матчи
Команда из Петрово набрала семь очков из девяти возможных
Фото: ФК Ингулец
В мартовских календарных матчах чемпионата УПЛ футболисты из Петрово набрали семь очков из девяти возможных, что позволило команде покинуть зону вылета.
Удачные выступления подопечных Сергея Лавриненко не остались не замеченным клубным руководством. Сразу после возвращения из Ужгорода футболисты "Ингульца" получили премиальные за ничью с "Колосом" (0:0) и победу над "Минаем" (1:0).
Поскольку чемпионат УПЛ взял паузу, вызванную матчами сборных, футболисты "Ингульца" возобновят тренировочный процесс 26 марта. Ожидается, что в этот день они получат премиальные за победу над "Александрией" (1:0) в 19-м туре.
Перед матчами президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк не озвучивает сумму премиальных.
Напомним, что после 19-ти туров УПЛ команда из "Петрово" занимает 9-е место, набрав 19 очков.
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