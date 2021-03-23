УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера марта

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о старте голосования за лучшего игрока и тренера в марте.

На звание лучшего игрока месяца претендуют: Александр Гладкий ("Заря"), Сергей Сидорчук ( "Динамо"), Шина ("Львов"), Марио Чуже("Днепр-1"), Манор Соломон ("Шахтер"), Георгий Бущан ( "Динамо"), Владимир Лысенко ("Колос"), Валерий Юрчук ("Днепр-1").

На награду лучшему тренеру месяца претендуют: Александр Рябоконь ("Десна"), Мирча Луческу ("Динамо"), Анатолий Бессмертный ("Львов") и наставник "Днепра-1" Игорь Йовичевич.

Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.

Голосование продлится до 13:00 пятницы 26 марта.