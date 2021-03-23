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УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера марта
Проголосовать может каждый
Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о старте голосования за лучшего игрока и тренера в марте.
На звание лучшего игрока месяца претендуют: Александр Гладкий ("Заря"), Сергей Сидорчук ( "Динамо"), Шина ("Львов"), Марио Чуже("Днепр-1"), Манор Соломон ("Шахтер"), Георгий Бущан ( "Динамо"), Владимир Лысенко ("Колос"), Валерий Юрчук ("Днепр-1").
На награду лучшему тренеру месяца претендуют: Александр Рябоконь ("Десна"), Мирча Луческу ("Динамо"), Анатолий Бессмертный ("Львов") и наставник "Днепра-1" Игорь Йовичевич.
Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.
Голосование продлится до 13:00 пятницы 26 марта.
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