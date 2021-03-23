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УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера марта

Премьер-лига
(1 голосов)

Проголосовать может каждый

УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера марта

Новина українською

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о старте голосования за лучшего игрока и тренера в марте.

На звание лучшего игрока месяца претендуют: Александр Гладкий ("Заря"), Сергей Сидорчук ( "Динамо"), Шина ("Львов"), Марио Чуже("Днепр-1"), Манор Соломон ("Шахтер"), Георгий Бущан ( "Динамо"), Владимир Лысенко ("Колос"), Валерий Юрчук ("Днепр-1").

На награду лучшему тренеру месяца претендуют: Александр Рябоконь ("Десна"), Мирча Луческу ("Динамо"), Анатолий Бессмертный ("Львов") и наставник "Днепра-1" Игорь Йовичевич.

Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.

Голосование продлится до 13:00 пятницы 26 марта.

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В статье: Мирча Луческу Заря (Луганск) Владимир Лысенко Шина Александр Гладкий ФК Львов Анатолий Бессмертный Георгий Бущан Игорь Йовичевич Десна (Чернигов) Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Рябоконь УПЛ Колос (Ковалевка) Валерий Юрчук СК Днепр-1 Манор Соломон Марио Чуже
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Источник:
УПЛ

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