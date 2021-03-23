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Бущан: Наглость не позволяет на хайпе подписывать новый контракт с Динамо

Премьер-лига
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У кипера еще три года по контракту с киевлянами

Бущан: Наглость не позволяет на хайпе подписывать новый контракт с Динамо

Фото - UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, почему не стал выбивать улучшенный контракт после серии удачных игр прошлой осенью.

"Я переподписал контракт с "Динамо" год назад, еще три года осталось. Моя наглость не позволяет идти и на хайпе подписывать новый контракт. Всему свое время, есть еще чего-то доказывать. Я считаю, что должна быть стабильность. Если руководство будет заинтересовано, мы встретимся и обсудим.

Я уже говорил, что мне безумно нравится Италия, хотел бы поехать туда, Германия. В Украине я вижу себя только в "Динамо", - сказал Бущан.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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