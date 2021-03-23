Бущан: Наглость не позволяет на хайпе подписывать новый контракт с Динамо

Голкипер " Динамо " и сборной Украины Георгий Бущан рассказал, почему не стал выбивать улучшенный контракт после серии удачных игр прошлой осенью.

"Я переподписал контракт с "Динамо" год назад, еще три года осталось. Моя наглость не позволяет идти и на хайпе подписывать новый контракт. Всему свое время, есть еще чего-то доказывать. Я считаю, что должна быть стабильность. Если руководство будет заинтересовано, мы встретимся и обсудим.

Я уже говорил, что мне безумно нравится Италия, хотел бы поехать туда, Германия. В Украине я вижу себя только в "Динамо", - сказал Бущан.