  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ребров: Украинские тренеры не хотели испанский вектор развития, потому что испанцы заставляли работать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров: Украинские тренеры не хотели испанский вектор развития, потому что испанцы заставляли работать

Премьер-лига
(1 голосов)

Сергей Станиславович рассказал о своей работе в Динамо с испанскими помощниками

Ребров: Украинские тренеры не хотели испанский вектор развития, потому что испанцы заставляли работать

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров рассказал о своей работе в киевском клубе с испанской бригадой помощников, а также высказал мнение, почему испанский вектор развития так и не прижился у киевлян.

"Когда я работал в "Динамо", я действительно верил, что молодежные команды, которые есть в киевском "Динамо" примерно должны играть по той же модели игры, чтобы при переходе из одного возраста в другой (U-19 — U-21), игроки понимали требования первой команды и попадая туда, им не нужно было объяснять два-три года, что они должны делать. Я думаю, что такая система должна быть в каждом клубе, если он действительно хочет использовать футболистов со своей академии, чтобы игроки были готовыми.

Испанский вектор развития? Я считал испанский вектор очень прогрессивным, мне нравилось как работают испанские тренера, и привлекала модель игры испанских команд. Конечно, когда я работал с Раулем Рианчо в "Рубине", когда я был игроком, а он тренером, мне понравилось, как он работал и я его пригласил работать вместе со мной. Когда мы работали вместе, у нас это получалось и за счет его связей у нас получилось пригласить достаточно много хороших испанских специалистов.

Конечно, украинские тренеры не хотели испанский вектор, потому что испанцы заставляли работать. А кто же хочет больше работать?

Те испанцы приезжали сюда не просто так. Я их проверял, видел, как Рауль, Висенте жили 24 часа в базе и работали рядом со мной. Я видел, как работали Альберто Босх, Унаи Мельгоса. Они заставляли людей работать. Поэтому некоторые тренеры из академии были недовольны тем, что работают слишком много.

Ранее, я знаю, тренер мог приехать на тренировку, в машине переодеть бутсы, выйти потренировать детей, свисточек и обратно в машину, уехал. Конечно, это очень комфортная тренировка, а испанцы заставляли что-то делать", - сказал Ребров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
23.03.2021 в 18:17
Сергій, так це ж такий, наш, підхід до роботи. Мло кто в Україні, особливо це стосується дитячих тренерів, має якісь цілі перед собою, та хоче само розвиватись. Їх влаштовує перспектива все життя пробути тренером учбово-тренувальної групи першого-другого років навчання. Це стосується не тільки футболу.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...