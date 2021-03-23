Трубин: Хочется вернуться именно в тот Донецк, который был до войны

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин поделился мнением о Донецке, уроженцем которого он и является.

- Скучаете по Донецку? Снится вам город?

– Да. Очень скучаю по мирному Донецку. Думаю, каждый дончанин, который остался в городе или находится в разных уголках Украины, грустит по тем временам, которые был раньше. Донецк был одним из лучших городов не только в Украине, но и в Европе. А какой стадион "Донбасс Арена"!

- Периодически появляются новые фото этого стадиона, он находится в запущенном состоянии. Болит сердце?

– Ну естественно. Помнишь, как это все было когда-то. Аккуратно, освещено. Перед стадионом газон – ровный-ровный, травинка к травинке. От того, что есть сейчас, очень грустно.

- Веру в возвращение в родной город вы не потеряли?

– Конечно, нет. Хочется. Самый главный вопрос – когда? Хочется вернуться именно в тот Донецк, который был до войны. Чтобы город снова начал жить.