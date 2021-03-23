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Трубин: Хочется вернуться именно в тот Донецк, который был до войны

Премьер-лига
(1 голосов)

Парень покинул город в 13-летнем возрасте

Трубин: Хочется вернуться именно в тот Донецк, который был до войны

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин поделился мнением о Донецке, уроженцем которого он и является.

- Скучаете по Донецку? Снится вам город?

– Да. Очень скучаю по мирному Донецку. Думаю, каждый дончанин, который остался в городе или находится в разных уголках Украины, грустит по тем временам, которые был раньше. Донецк был одним из лучших городов не только в Украине, но и в Европе. А какой стадион "Донбасс Арена"!

- Периодически появляются новые фото этого стадиона, он находится в запущенном состоянии. Болит сердце?

– Ну естественно. Помнишь, как это все было когда-то. Аккуратно, освещено. Перед стадионом газон – ровный-ровный, травинка к травинке. От того, что есть сейчас, очень грустно.

- Веру в возвращение в родной город вы не потеряли?

– Конечно, нет. Хочется. Самый главный вопрос – когда? Хочется вернуться именно в тот Донецк, который был до войны. Чтобы город снова начал жить.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
football24

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Комментарии (1)
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meffi (Захід)
23.03.2021 в 18:18
"Скучаете по Донецьку" має бути "Скучаєте за Донецьком"
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