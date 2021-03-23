Каштру: Должны были забивать Львову 5-6 голов

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение от "Львова" в матче 19-го тура УПЛ .

"Да, было много ударов, много моментов, ударов в створ. Забили 2 мяча, но в таком матче должны были забить 5-6. У нас было много возможностей это сделать. К сожалению, не смогли получить 3 очка. Не из-за тех голов, которые не забили, а из-за тех, которые пропустили. Игра запоминается голами, которые пропустили.

Очень сложно добиться нашей цели. Только когда математически будет невозможно, тогда потеряем нашу цель. Будем продолжать бороться", – сказал Каштру.