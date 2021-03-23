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Каштру: Должны были забивать Львову 5-6 голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Но дело даже не в забитых голах, а в пропущенных

Каштру: Должны были забивать Львову 5-6 голов

ФК "Шахтар"

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение от "Львова" в матче 19-го тура УПЛ.

"Да, было много ударов, много моментов, ударов в створ. Забили 2 мяча, но в таком матче должны были забить 5-6. У нас было много возможностей это сделать. К сожалению, не смогли получить 3 очка. Не из-за тех голов, которые не забили, а из-за тех, которые пропустили. Игра запоминается голами, которые пропустили.

Очень сложно добиться нашей цели. Только когда математически будет невозможно, тогда потеряем нашу цель. Будем продолжать бороться", – сказал Каштру.

Напомним, что после данного поражения "Шахтер" отстает от "Динамо" в турнирной таблице УПЛ на семь баллов.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.03.2021 в 20:22
В Украине вы уже ничего никому не должны. На выход.
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LAZ E183 (Рига)
23.03.2021 в 20:16
Результат на табло.
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alex 66 (Кременчуг)
23.03.2021 в 19:57
Каштру-go home!
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Ten0N (Leopolis)
23.03.2021 в 19:56
Но это не реал, реалу и десне мы бы забили 8, и остосали у немцев.
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