Трубин: Будем стараться, работать и верить в то, что Динамо будет терять очки

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин высказался о кризисе в донецкой команде.

- У "Шахтера" - полоса неудач. Прекратили выступления в Кубке Украины и еврокубках, уступили футбольному клубу "Львов". Что из этих трех событий стало лично для вас самым большим разочарованием?

- Для такого клуба, как "Шахтер", любое поражение - очень болезненное и тяжелое. Потому что все привыкли к нашим победам. А ничья или поражение воспринимаются критически. Для "Шахтера" каждый турнир был важным, поэтому не могу сказать, что какая-то из неудач стала более болезненной.

- Болельщики и эксперты говорят о спаде и кризисе в команде. Насколько все серьезно? Или это - временные трудности?

- Мы сами себе создаем проблемы. Где-то не забили, где-то пропустили, какие-то индивидуальные ошибки. Я не могу сказать, что мы проваливаемся. Но за индивидуальные ошибки нас наказывают, после чего наверстать упущенное - очень нелегко.

- За 7 туров до финиша отставание от "Динамо" - 7 очков. Для чемпионата Украины - это много?

- Конечно, мы не должны были допускать такую ​​ситуацию. Но имеем то, что имеем. Нужно бороться. Каждый следующий матч будет для нас, как финал. Обидно, что допустили ситуацию, когда не все будет зависеть от нас. Нужно выигрывать все свои матчи и надеяться, что "Динамо" будет терять очки. Будем стараться, работать и верить в это.