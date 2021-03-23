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Трубин: Будем стараться, работать и верить в то, что Динамо будет терять очки

Премьер-лига
(1 голосов)

- 7 для УПЛ - серьезный разрыв

Трубин: Будем стараться, работать и верить в то, что Динамо будет терять очки

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин высказался о кризисе в донецкой команде.

- У "Шахтера" - полоса неудач. Прекратили выступления в Кубке Украины и еврокубках, уступили футбольному клубу "Львов". Что из этих трех событий стало лично для вас самым большим разочарованием?

- Для такого клуба, как "Шахтер", любое поражение - очень болезненное и тяжелое. Потому что все привыкли к нашим победам. А ничья или поражение воспринимаются критически. Для "Шахтера" каждый турнир был важным, поэтому не могу сказать, что какая-то из неудач стала более болезненной.

- Болельщики и эксперты говорят о спаде и кризисе в команде. Насколько все серьезно? Или это - временные трудности?

- Мы сами себе создаем проблемы. Где-то не забили, где-то пропустили, какие-то индивидуальные ошибки. Я не могу сказать, что мы проваливаемся. Но за индивидуальные ошибки нас наказывают, после чего наверстать упущенное - очень нелегко.

- За 7 туров до финиша отставание от "Динамо" - 7 очков. Для чемпионата Украины - это много?

- Конечно, мы не должны были допускать такую ​​ситуацию. Но имеем то, что имеем. Нужно бороться. Каждый следующий матч будет для нас, как финал. Обидно, что допустили ситуацию, когда не все будет зависеть от нас. Нужно выигрывать все свои матчи и надеяться, что "Динамо" будет терять очки. Будем стараться, работать и верить в это.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
football24

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Комментарии (5)
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MES QUE UN CLUB
23.03.2021 в 20:57
Интересно, а как они будут работать, чтобы Динамо теряло очки? Судьям платить? А может лучше работать, чтобы самим эти очки не терять?
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+1
0
команид (Киев)
23.03.2021 в 21:34
Это сильно сложно, платить проще))
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0
0
alex.belogubko (одесса)
23.03.2021 в 20:54
надо на себя расчитывать а не на других --вам надо смена руководства убрать Палкина-Каштру-Срну--вы стоите на тормозе
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+3
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
23.03.2021 в 20:42
Поздно. Думайте уже про следующий сезон.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
23.03.2021 в 20:36
Это Трубин был уверен, что Шахтер Киев вынесет Рому?
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+2
0


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