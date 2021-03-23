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Трубин: Будем стараться, работать и верить в то, что Динамо будет терять очки
- 7 для УПЛ - серьезный разрыв
shakhtar.com
Голкипер "
- У "Шахтера" - полоса неудач. Прекратили выступления в Кубке Украины и еврокубках, уступили футбольному клубу "Львов". Что из этих трех событий стало лично для вас самым большим разочарованием?
- Для такого клуба, как "Шахтер", любое поражение - очень болезненное и тяжелое. Потому что все привыкли к нашим победам. А ничья или поражение воспринимаются критически. Для "Шахтера" каждый турнир был важным, поэтому не могу сказать, что какая-то из неудач стала более болезненной.
- Болельщики и эксперты говорят о спаде и кризисе в команде. Насколько все серьезно? Или это - временные трудности?
- Мы сами себе создаем проблемы. Где-то не забили, где-то пропустили, какие-то индивидуальные ошибки. Я не могу сказать, что мы проваливаемся. Но за индивидуальные ошибки нас наказывают, после чего наверстать упущенное - очень нелегко.
- За 7 туров до финиша отставание от "Динамо" - 7 очков. Для чемпионата Украины - это много?
- Конечно, мы не должны были допускать такую ситуацию. Но имеем то, что имеем. Нужно бороться. Каждый следующий матч будет для нас, как финал. Обидно, что допустили ситуацию, когда не все будет зависеть от нас. Нужно выигрывать все свои матчи и надеяться, что "Динамо" будет терять очки. Будем стараться, работать и верить в это.
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