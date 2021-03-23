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Врач Динамо: О сроках возвращения Беседина и Цыганкова говорить пока рано

Премьер-лига
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Новости из лазарета киевлян

Врач Динамо: О сроках возвращения Беседина и Цыганкова говорить пока рано

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный врач "Динамо" Андрей Шморгун рассказал о ситуации в лазарете команды.

"Артем Беседин и Виктор Цыганков почувствовали дискомфорт на предыгровых тренировках. У Беседина повреждение приводящей мышцы, а у Виктора – икроножной. В период матчей сборных они будут заниматься лечением в расположении клуба. О сроках возвращения пока говорить рано.

Что касается Беньямина Вербича, скоро он планирует приступить к беговой работе.

Владимир Костевич прошел компьютерную диагностику в Польше и скоро прибудет в Киев и приступит к беговой работе.

Не в Украине пока находится и Никита Бурда. Он проходит реабилитацию в Сербии.

Кроме того, не тренируется пока и голкипер Руслан Нещерет. У него воспаление сухожилия бицепса. Он пропустит несколько недель", - сказал Шморгун.

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В статье: Владимир Костевич Динамо (Киев) Артем Беседин Никита Бурда Виктор Цыганков Беньямин Вербич Руслан Нещерет
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Источник:
ФК Динамо

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