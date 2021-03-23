Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Врач Динамо: О сроках возвращения Беседина и Цыганкова говорить пока рано
Новости из лазарета киевлян
fcdynamo.kiev.ua
Главный врач "
"Артем Беседин и Виктор Цыганков почувствовали дискомфорт на предыгровых тренировках. У Беседина повреждение приводящей мышцы, а у Виктора – икроножной. В период матчей сборных они будут заниматься лечением в расположении клуба. О сроках возвращения пока говорить рано.
Что касается Беньямина Вербича, скоро он планирует приступить к беговой работе.
Владимир Костевич прошел компьютерную диагностику в Польше и скоро прибудет в Киев и приступит к беговой работе.
Не в Украине пока находится и Никита Бурда. Он проходит реабилитацию в Сербии.
Кроме того, не тренируется пока и голкипер Руслан Нещерет. У него воспаление сухожилия бицепса. Он пропустит несколько недель", - сказал Шморгун.
Популярное сейчас
- Украина лишилась нападающего перед матчем с Францией
- Прогноз на матч Франция - Украина
- Отец Яремчука вошел в тренерский штаб клуба УПЛ - источник
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом