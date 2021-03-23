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Форвард Львова Алваро: В матче с Шахтером мы превзошли все ожидания

Премьер-лига
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Сенсационный результат

Форвард Львова Алваро: В матче с Шахтером мы превзошли все ожидания

Новина українською

Нападающий "Львова" Алваро Товареш в эфире ТК "Футбол" поделился эмоциями от победы над "Шахтером" (3:2) в матче 19-го тура УПЛ.

"На протяжении всей недели мы очень тяжело работали. Пришел новый тренер и поменял наши мысли. Он придал нам уверенности в себе.

Мы знали, что будет тяжело. "Шахтер" - очень хорошая команда с качественными игроками. Думаю, мы превзошли все ожидания", - сказал Алваро.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) Алваро Товареш
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Источник:
ТК Футбол

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