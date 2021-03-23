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Форвард Львова Алваро: В матче с Шахтером мы превзошли все ожидания
Сенсационный результат
Нападающий "
"На протяжении всей недели мы очень тяжело работали. Пришел новый тренер и поменял наши мысли. Он придал нам уверенности в себе.
Мы знали, что будет тяжело. "Шахтер" - очень хорошая команда с качественными игроками. Думаю, мы превзошли все ожидания", - сказал Алваро.
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Источник:ТК Футбол
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