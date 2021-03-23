Скрипник провел свой 50-й матч в УПЛ во главе Зари

Поединок 19-го тура УПЛ против "Колоса" (0:1) стал юбилейным для главного тренера луганской " Зари " Виктора Скрипника.

Этот матч стал для Скрипника 50-м в УПЛ на посту главного тренера луганской команды.

Напомним, что Скрипник возглавил "Зарю" летом 2019 года и по итогам прошлого сезона занял с командой третье место в УПЛ.

До этого специалист работал в "Вердере" и "Риге".