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Скрипник провел свой 50-й матч в УПЛ во главе Зари
Команда на юбилей подарила тренеру галстук
Униан
Поединок 19-го тура УПЛ против "Колоса" (0:1) стал юбилейным для главного тренера луганской "
Этот матч стал для Скрипника 50-м в УПЛ на посту главного тренера луганской команды.
Напомним, что Скрипник возглавил "Зарю" летом 2019 года и по итогам прошлого сезона занял с командой третье место в УПЛ.
До этого специалист работал в "Вердере" и "Риге".
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Источник:ФК Заря
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