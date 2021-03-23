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Скрипник провел свой 50-й матч в УПЛ во главе Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда на юбилей подарила тренеру галстук

Скрипник провел свой 50-й матч в УПЛ во главе Зари

Униан

Новина українською

Поединок 19-го тура УПЛ против "Колоса" (0:1) стал юбилейным для главного тренера луганской "Зари" Виктора Скрипника.

Этот матч стал для Скрипника 50-м в УПЛ на посту главного тренера луганской команды.

Напомним, что Скрипник возглавил "Зарю" летом 2019 года и по итогам прошлого сезона занял с командой третье место в УПЛ.

До этого специалист работал в "Вердере" и "Риге".

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
ФК Заря

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