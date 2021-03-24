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Globo: Тайсон дал обещание Шахтеру относительно своего трансфера
Но он согласен с условиями "Интернасьоналя"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Тайсон продолжает поддерживать контакты с "Интернасьоналем". Об этом сообщает Globo.com.
Тайсон согласен с условиями "Интернасьоналя", но пока не спешит подписывать предварительный контракт.
33-летний бразилец не будет подписывать никаких соглашений с другим клубом до того момента, пока не закончится его контракт с "Шахтёром". Такое обещание он давал руководителям донецкого клуба.
Тайсон знает, что у клуба есть финансовые проблемы и согласился на значительное понижение зарплаты, хотя всё равно станет самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Также отмечается, что бразилец хочет, чтобы контракт с "Интернасьоналем" был рассчитан на три года.
Напомним, контракт Тайсона с "горняками" заканчивается летом 2021-го. Он играет за "Шахтер" с 2013 года. В нынешнем сезоне во всех турнирах 33-летний хавбек провел 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 7 миллионов евро.
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