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Globo: Тайсон дал обещание Шахтеру относительно своего трансфера

Премьер-лига
(1 голосов)

Но он согласен с условиями "Интернасьоналя"

Globo: Тайсон дал обещание Шахтеру относительно своего трансфера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тайсон продолжает поддерживать контакты с "Интернасьоналем". Об этом сообщает Globo.com.

Тайсон согласен с условиями "Интернасьоналя", но пока не спешит подписывать предварительный контракт.

33-летний бразилец не будет подписывать никаких соглашений с другим клубом до того момента, пока не закончится его контракт с "Шахтёром". Такое обещание он давал руководителям донецкого клуба.

Тайсон знает, что у клуба есть финансовые проблемы и согласился на значительное понижение зарплаты, хотя всё равно станет самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Также отмечается, что бразилец хочет, чтобы контракт с "Интернасьоналем" был рассчитан на три года.

Напомним, контракт Тайсона с "горняками" заканчивается летом 2021-го. Он играет за "Шахтер" с 2013 года. В нынешнем сезоне во всех турнирах 33-летний хавбек провел 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Бразилия)
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Источник:
Globo.com

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Комментарии (4)
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таврия19752009 (симферополь)
24.03.2021 в 11:02
А хочется и колиться .тут деньги ,там дом
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0
-3
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DynamoKiyv (Київ)
24.03.2021 в 10:45
Промокашка дает обещания
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
24.03.2021 в 10:42
Тайсон уходит на шару --ШД в пролёте --может что то дадут за уход Палкина-Каштру-Срны
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+1
-1
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Харьковчанин (Харків)
24.03.2021 в 09:41
А толку, якщо він не грає?! Мабуть лише щоб гроші за контрактом усі "заробити"
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+1
0


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