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Шахтер открыл продажу билетов на матч с Динамо в 22-м туре УПЛ

Премьер-лига
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Донецкий клуб проведет продажу билетов в 4 этапа

Шахтер открыл продажу билетов на матч с Динамо в 22-м туре УПЛ

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" начал продажу билетов на матч 22-го тура УПЛ с "Динамо", который состоится 17 апреля.

Пресс-служба клуба утверждает, что предварительно матч пройдет со зрителями. Окончательное решение примет техногенная комиссия Киева. В случае если карантинные ограничения в Киеве будут продлены и игра состоится без зрителей, "Шахтер" компенсирует болельщикам средства за билеты.

Цена – 50, 100, 150, 200, 250, 300 гривен. Можно купить два билета на руки.

Донецкий клуб проведет продажу билетов в 4 этапа.

Первый пройдет с 24 по 28 марта – приоритет для подписчиков Shakhtar Club.

На втором этапе (29-30 марта) будут продавать болельщикам, которые посетили два или больше домашних матчей "Шахтера" в текущем сезоне ("Интер", "Рух", "Маккаби", "Заря", "Десна"), а также для всех, кто приобретал билеты на встречу "Шахтер" – "Рома".

Третий этап (31 марта – 1 апреля) – продажа для тех, кто посетил хотя бы один домашний матч в текущем сезоне. А четвертый этап будет для зарегистрированных болельщиков "Шахтера".

Свободная продажа билетов начнется в том случае, если останутся свободные места. Все билеты – именные. Болельщики по требованию должны быть готовы предъявить на входе удостоверение личности.

Отмечается, что посетители должны придерживаться всех санитарных норм и правил.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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