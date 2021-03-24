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Василий Кобин подал в отставку с поста главного тренера Миная

Премьер-лига
(2 голосов)

Сотрудничество было прекращено по соглашению сторон

Василий Кобин подал в отставку с поста главного тренера Миная

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин подал в отставку. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На этой неделе состоялась встреча президента клуба Валерия Пересоляка с главным тренером Василием Кобиным. По итогам встречи было принято совместное решение прекратить сотрудничество по соглашению сторон.

33-летний Кобин возглавлял "Минай" с июля 2019-го года, под его руководством команда выиграла Первую лигу и вышла в 1/2 финала Кубка Украины. В 55 матчах его команда одержала 27 побед, 10 ничьи и 18 поражений. "Минай" пропустил 77 голов, а забил 74.

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Клуб благодарит Василия Васильевича за проделанную работу, полученные трофеи и желает успеха в дальнейшей тренерской работе.

Кто будет готовить команду к матчу очередного тура с УПЛ с "Колосом" будет сообщено позже.

Напомним, что после 19-ти туров в турнирной таблице УПЛ "Минай" занимает 13-е место, в активе клуба 14 очков.

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В статье: Василий Кобин ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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Комментарии (4)
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Lion Killer (Львів)
24.03.2021 в 11:53
тренер з КОбіна вийшов непоганий. Поспішне рішення, першолігове...
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FCWROVY1 (Kyiv)
24.03.2021 в 11:52
Мілевський...головний тренер алієв і селезньов граючі тренери...в кожнім турі по пенальті і селезньов установить рекорд..ібрі далеко до селезньова буде..
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TarasLviv2019 (LVIV)
24.03.2021 в 11:51
Ковалевським "Колос"
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0
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avatar
M&M (Lviv)
24.03.2021 в 11:49
Шумського беріть.
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0
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