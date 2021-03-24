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Василий Кобин подал в отставку с поста главного тренера Миная
Сотрудничество было прекращено по соглашению сторон
Фото: ФК Минай
Главный тренер "Миная" Василий Кобин подал в отставку. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
На этой неделе состоялась встреча президента клуба Валерия Пересоляка с главным тренером Василием Кобиным. По итогам встречи было принято совместное решение прекратить сотрудничество по соглашению сторон.
33-летний Кобин возглавлял "Минай" с июля 2019-го года, под его руководством команда выиграла Первую лигу и вышла в 1/2 финала Кубка Украины. В 55 матчах его команда одержала 27 побед, 10 ничьи и 18 поражений. "Минай" пропустил 77 голов, а забил 74.
Клуб благодарит Василия Васильевича за проделанную работу, полученные трофеи и желает успеха в дальнейшей тренерской работе.
Кто будет готовить команду к матчу очередного тура с УПЛ с "Колосом" будет сообщено позже.
Напомним, что после 19-ти туров в турнирной таблице УПЛ "Минай" занимает 13-е место, в активе клуба 14 очков.
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