Севидов может возглавить Минай

Сегодня стало известно об отставке Василия Кобина. Специалист покинул пост главного тренера "Миная" по обоюдному согласию с руководством клуба.

Как стало известно Meta-ratings команду может принять известный украинский тренер Александр Севидов.

Впрочем, сам тренер данную информацию пока что не комментирует.

"Работа в "Минае"? Пока не готов что-то комментировать. Разговоры есть, но пока это только разговоры.

Моя дисквалификация на пять лет? Но была и апелляция, которая не рассматривалась. Решения нет. Поэтому я имею право на работу.

Конечно, желание работать в украинском футболе есть. Я посвятил этому свою жизнь. Комментировать то, что было, не хочу. Все станет на свои места. Постоянно говорить об этом нет смысла, потому что будут считать, что Севидов оправдывается. Все уже сказано", - заявил Севидов.