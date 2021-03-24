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Севидов может возглавить Минай

Премьер-лига
(1 голосов)

Сам тренер информацию пока что не комментирует

Севидов может возглавить Минай

fcmariupol.com

Новина українською

Сегодня стало известно об отставке Василия Кобина. Специалист покинул пост главного тренера "Миная" по обоюдному согласию с руководством клуба.

Как стало известно Meta-ratings команду может принять известный украинский тренер Александр Севидов.

Впрочем, сам тренер данную информацию пока что не комментирует.

"Работа в "Минае"? Пока не готов что-то комментировать. Разговоры есть, но пока это только разговоры.

Моя дисквалификация на пять лет? Но была и апелляция, которая не рассматривалась. Решения нет. Поэтому я имею право на работу.

Конечно, желание работать в украинском футболе есть. Я посвятил этому свою жизнь. Комментировать то, что было, не хочу. Все станет на свои места. Постоянно говорить об этом нет смысла, потому что будут считать, что Севидов оправдывается. Все уже сказано", - заявил Севидов.

Напомним, что в Украине Александр Севидов работал с донецким "Металлургом", "Карпатами", "Металлистом" и "Мариуполем".

После 18 туров "Минай" набрал 14 очков в текущем сезоне УПЛ и занимает 13-е место в турнирной таблице.

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В статье: Александр Севидов ФК Минай
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
24.03.2021 в 16:53
Для Миная вариант, Севидов всегда во главу угла ставит результат
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