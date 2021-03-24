Дуэлунд: Трудные времена делают тебя сильным

23-летний датский полузащитник " Динамо " Миккель Дуэлунд, который почти не имеет игровой практики, не падает духом и продолжает тренироваться.

"Трудные времена делают тебя сильным. Я продолжаю сражаться", — написал Дуэлунд, поделившись в Инстаграм фото с тренировки.

Напомним, что в текущем сезоне Дуэлунд провел всего 3 матча за "Динамо" во всех турнирах (суммарно – 68 минут).