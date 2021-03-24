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Дуэлунд: Трудные времена делают тебя сильным

Премьер-лига
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Датчанин не падает духом

Дуэлунд: Трудные времена делают тебя сильным

instagram.com/duelund_99

Новина українською

23-летний датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд, который почти не имеет игровой практики, не падает духом и продолжает тренироваться.

"Трудные времена делают тебя сильным. Я продолжаю сражаться", — написал Дуэлунд, поделившись в Инстаграм фото с тренировки.

Напомним, что в текущем сезоне Дуэлунд провел всего 3 матча за "Динамо" во всех турнирах (суммарно – 68 минут).

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В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунн
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