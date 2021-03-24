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Дуэлунд: Трудные времена делают тебя сильным
Датчанин не падает духом
instagram.com/duelund_99
23-летний датский полузащитник "
"Трудные времена делают тебя сильным. Я продолжаю сражаться", — написал Дуэлунд, поделившись в Инстаграм фото с тренировки.
Напомним, что в текущем сезоне Дуэлунд провел всего 3 матча за "Динамо" во всех турнирах (суммарно – 68 минут).
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